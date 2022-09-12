Осенние каникулы в школах и вузах 2022 года: когда будут отдыхать ученики и студенты

В Украине, несмотря на войну, стартовало обучение в школах и большинстве университетов. В этом году у учеников традиционно будет неделя осенью на отдых, а у студентов – осенних каникул не будет. Они пойдут на них в январе следующего года.

Украинские школы уже прислушались к рекомендациям МОН по обучению и каникулам. В то же время вузы в этом году самоуправляются и могут сами определять, когда отпускать студентов на каникулы. Как учатся ученики и студенты и пойдут ли на отдых осенью, читайте в материале 24 канала.

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График каникул в школах в 2022 – 2023 годах

Учебный год в школах Украины традиционно стартовал 1 сентября 2022 года и завершится 30 июня 2023 года. Традиционный календарь обучения включает 4 четверти (на самом деле – два семестра с перерывами) и каникулы. Это семестровая система. Осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября 2022 года.

Что важно, у частных школ может быть свой календарь каникул с существенными изменениями.

В школах с триместровой системой обучения (преимущественно в лицеях и колледжах) календарь каникул 2022 – 2023 такой:

первые осенние каникулы – с 3 до 9 октября;

вторые осенние каникулы – с 21 до 27 ноября.

Каникулы в школах Киева

В департаменте образования и науки КГГА сообщили, что первый семестр в столице продлится с 1 сентября по 23 декабря. На осенние каникулы дети уйдут с 31 октября по 6 ноября. Однако, учитывая войну и ситуацию с коронавирусом, их могут перенести на февраль 2023 года.

Изменения в графике и выходные

Даты каникул может изменить администрация школы. Все зависит от событий на фронте в Украине и эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире.

Осенью школьники также будут отдыхать и на государственный праздник. Выходным станет 14 октября – День Защитников Украины.

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Обучение и каникулы в вузах в 2022 году

Осенних каникул в вузах не будет. Студенты уйдут на отдых зимой – с 1 января 2023 года.

Обучение в украинских вузах для большинства студентов, согласно рекомендациям МОН, стартовало 15 августа. Хотя, например, первокурсники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко начнут обучение 19 сентября, а их магистры первого года обучения – 1 октября. Большинство вузов построили программы по семестровой системе: два цикла содержат лекции, семинары, практические занятия, зачетную и экзаменационные сессии.

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