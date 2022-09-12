Українські школи вже дослухалися до рекомендацій МОН щодо навчання та канікул. Натомість виші цьогоріч є самоврядними й можуть самі визначати, коли відпускати студентів на канікули. Тож як навчатимуться учні та студенти та чи підуть на відпочинок восени, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Графік канікул у школах у 2022 – 2023 роках

Навчальний рік у школах України традиційно стартував 1 вересня 2022 року і завершиться 30 червня 2023 року. Традиційний календар навчання включає 4 чверті (насправді – два семестри з перервами) та канікули. Це семестрова система. Осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня 2022 року.

Що важливо, у приватних шкіл може бути свій календар канікул із суттєвими змінами.

У школах з триместровою системою навчання (переважно, у ліцеях та коледжах) календар канікул 2022 – 2023 такий:

перші осінні канікули – від 3 до 9 жовтня;

другі осінні канікули – від 21 до 27 листопада.

Канікули у школах Києва

У департаменті освіти та науки КМДА повідомили, що перший семестр у столиці триватиме з 1 вересня до 23 грудня. На осінні канікули діти підуть з 31 жовтня до 6 листопада. Однак, зважаючи на війну та ситуацію з коронавірусом, їх можуть перенести на лютий 2023 року.

Зміни у графіку та вихідні

Дати канікул може змінювати адміністрація школи. Усе залежатиме від подій на фронті в Україні та епідеміологічної ситуації з коронавірусом у світі.

Восени школярі також відпочиватимуть і на державне свято. Вихідним стане 14 жовтня – День Захисників України.

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Навчання та канікули у вишах у 2022 році

Осінніх канікул у вишах не буде. Студенти підуть на відпочинок аж взимку – з 1 січня 2023 року.

Навчання ж в українських вишах для більшості студентів, відповідно до рекомендацій МОН, стартувало 15 серпня. Хоча, наприклад, першокурсники Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочнуть навчання 19 вересня, а їхні магістри першого року навчання – 1 жовтня. Більшість вишів побудували програми за семестровою системою: два цикли містять лекції, семінари, практичні заняття, залікову та екзаменаційні сесії.

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