Святкування Миколая у школі – ще одна можливість привернути увагу школярів до питомих українських традицій. "Освіторія" радить, як незвично організувати це свято у школі, пише 24 Канал.

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Що розказати про Святого Миколая молодшим школярам

Цей день не має обмежитися подарунком під подушку вдома. Тож варто цей день весело провести у школі. Почніть з цікавої розповіді про Миколая. Історію про святого краще адаптувати до віку дітей.

Важливо! Нагадаємо, що згідно змін календаря День святого Миколая – 6 грудня!

Молодшим школярам можна розповісти про Миколая у форматі казки, адже їм ще хочеться вірити в дива.

Яка історія Святого Миколая Миколай був християнським священником, у спадок від своїх батьків він отримав чимало грошей. І найбільше його засмучували біди та злидні інших людей. Якось він дізнався, що один бідний селянин не мав грошей для приданого своїм трьом донькам. Тож Миколай таємно поклав їм у хату три мішечки золота – по одному для кожної дівчини.

Історія слугує поясненням, що Миколай допомагає тим, хто справді потребує чогось. В листі до нього можна попросити не лише іграшки, а й інші цінні речі – добрих друзів, успіхи в навчанні чи всякі гаразди для своїх рідних.

Варто пояснити, що Миколай Чудотворець – невидимий помічник, який бачить усі дитячі справи – добрі та не дуже. За гарні вчинки він винагороджує, а за не дуже – карає. Але бачить щире дитяче шкодування і пробачає. Тож допомога іншим і старанність обов’язково повернуться до нас чимось приємним.

Яке свято організувати у школі

Цей день варто організувати цікаво, весело і з активностями, щоб прищепити нову традицію свята.

Свято для молодших школярів на Миколая / Freepik

Можна скористатися одним з запропонованих варіантів святкування:

Майстер-клас із виготовлення подарунків

На заході учні зможуть самостійно виготовити подарунки для інших дітей, батьків чи вчителів. Це можуть бути листівки, аплікації, вишивка чи саморобні іграшки, арома-саше, свічки та інші дрібнички. Важливо, щоб діти відчули святковий настрій та зробили одне одному приємне.

Казкова година

День цікавих і веселих казок про Миколая. Під час уроку можна організувати ігри, кросворди, брейн-ринги чи ребуси на розуміння прочитаного/почутого чи навіть влаштувати маленький драматичний виступ.

Конкурс малюнків "Мій ідеальний подарунок"

Запропонуйте дітям намалювати свою мрію, яку б вони хотіли, щоб здійснив Миколай. Потім можна організувати виставку малюнків у класі та обговорити свої ідеї та мрії. Дізнатися чи знають вони про мрії їх рідних.

Виставка рукоділля

Влаштуйте виставку робіт, які виготовили учні, на тему "Святкові прикраси для дому". Діти можуть принести ялинкові іграшки, листівки чи інші вироби своїми руками. А можна ними святково прикрасити клас.

Літературний вечір

Запропонуйте дітям розповісти віршики або заспівати пісні про Миколая. Організуйте це в невимушеній атмосфері, наприклад, сидячи у колі в класі чи іншому затишному місці школи поєднавши з частуванням. Так діти справді хотітимуть поділитися своїми творчими знахідками і не почуватимуться, наче відповідають на оцінку.

Квест "Шукай подарунки"

Розмістіть декілька прихованих "подарунків" у школі чи на подвір’ї. Вигадайте історію, підготуйте дітям картки із завданнями, що допоможуть їм знайти ці подарунки. Завершенням квесту може бути "скарб" або невеличкий сюрприз для кожного учасника.

Костюмований конкурс

Запропонуйте дітям і вчителям прийти на свято в тематичних костюмах: Миколая, його помічників чи інших персонажів, пов’язаних із зимовими святами. Влаштуйте конкурс на найцікавіше вбрання або спільні танці під новорічно-різдвяну музику.

Спільні частування

Запропонуйте учням приготувати та принести улюблені смаколики. На завершення свята влаштуйте частування, на яких діти зможуть поділитися своїми солодощами з усіма однокласниками.

З запропонованих варіантів, можна поєднати декілька і зробити цей день незабутнім! Молодшим школярам, ще так важливо відчувати казку, свято, щоб із задоволенням ходити до школи.