На Черниговщине в части школ меняют формат обучения

На Черниговщине почти 60 учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения. Причина – карантин.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

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Так, формат обучения меняют в 59 учебных заведениях из-за превышения эпидпорога на 57,3%.

Из-за карантинных ограничений 59 учебных заведений – это около 21 тысячи учеников – перешли на дистанционку,

– сообщил Чаус.

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По его словам, гриппом и ОРВИ болеют более 3 200 человек. Больше всего больных – в Нежине, Прилуках, Чернигове, а также в Плисковской, Мринской и Козелецкой громадах.

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