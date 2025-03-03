На Черниговщине в части школ меняют формат обучения
На Черниговщине почти 60 учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения. Причина – карантин.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
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Как будут работать школы на Черниговщине
Так, формат обучения меняют в 59 учебных заведениях из-за превышения эпидпорога на 57,3%.
Из-за карантинных ограничений 59 учебных заведений – это около 21 тысячи учеников – перешли на дистанционку,
– сообщил Чаус.
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По его словам, гриппом и ОРВИ болеют более 3 200 человек. Больше всего больных – в Нежине, Прилуках, Чернигове, а также в Плисковской, Мринской и Козелецкой громадах.
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Как учатся ученики в Украине
- Многие школы в нашем государстве недавно закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом.
- Ученики преимущественно учатся дистанционно.
- Решение об изменении учебного формата принимают на местах.
- Подробно о том, какая ситуация в регионах Украины и как учатся ученики, можно прочитать по ссылке.