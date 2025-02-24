Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. В целом решение о введении карантина или изменении формата обучения школы могут принимать самостоятельно.
Смотрите также В школах одного из облцентров продолжили дистанционное обучение
Как будут учиться ученики во Львове
На сегодня во Львовской общине из почти 88 тысяч учеников, которые учатся в городских школах, из-за болезни отсутствуют 18,3%. Зато введение карантина целесообразно при 20% отсутствия учеников, напоминают во Львовском горсовете. Поэтому местные школы продолжают работать офлайн.
В то же время, по информации управления здравоохранения Львова, количество детей, которые выздоравливают, увеличивалось в течение недели. К примеру, в среду, 19 февраля, выздоровели 174 ребенка, а уже в пятницу, 21 февраля, – 572 ребенка.
Заметим, что львовские школы являются автономными, поэтому в случае необходимости могут самостоятельно перевести один или несколько классов на несколько дней на дистанционное обучение.
Напомним, что на дистанционное обучение на прошлой неделе из-за значительного количества больных учеников перешли школы №7 и №21 во Львове.
Также в удаленном формате с 18 февраля учатся ученики на Львовщине.
Смотрите также ОРВИ "наступает": где в Украине школы перевели на дистанционное обучение
Как учатся ученики в Украине
- Многие школы в нашем государстве закрыли на карантин.
- Ученики учатся дистанционно.
- Решение об изменении учебного формата принимают на местах.
- Подробно о том, какая ситуация в регионах Украины, можно прочитать по ссылке.