В школах отдельных областей Украины ввели карантин. Часть учеников учится дистанционно.

Это связано с ростом количества больных инфекционными заболеваниями. В каких регионах и городах Украины объявили карантин в школах, рассказывает Образование 24.

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В каких областях Украины объявили карантин в школах

Винницкая область

В школах Винницкой области из-за неблагоприятной эпидситуации с гриппом и ОРВИ продолжили дистанционное обучение. Карантин в учебных заведениях ввели 29 января. Сколько он продлится, пока не известно.

Чернигов

В Чернигове из-за роста количества больных также произошли изменения в учебном процессе в школах. Дистанционно учатся ученики школы №29 и учебно-реабилитационного центра №2. Частично такой формат обучения ввели в школах №25 и №33. Другие учебные заведения принимают решение в зависимости от ситуации.

Львовская область

На Львовщине из-за роста количества случаев заболевания 34 школы перевели на дистанционный формат работы. Директора могут принимать решения самостоятельно. Так, в Яворивском районе дистанционно учатся ученики 15 школ, в Червоноградском – 10; в Золочевском – 8, в Стрыйском – 1.

Сумы

В Сумах из-за роста инфекционной заболеваемости школы также перевели на дистанционный формат работы до конца недели.

Закарпатье

С 5 февраля школы Ужгородской и Раховской общин находятся на карантине. В Береговской и Мукачевской общинах ввели дистанционное обучение в школах. Такое решение будет действовать в течение недели.

Отметим, что в течение 5 – 9 февраля школы Ужгорода также закрыты на карантин.

Хмельницкая область

7 февраля школы Шепетовской территориальной общины, что в Хмельницкой области, также будут работать в дистанционном режиме. Решение приняли из-за повышения показателей заболеваемости гриппом, COVID-19.

Ровно

Учеников 40 школ в Ровенской области также перевели на дистанционное обучение из-за роста количества заболеваний гриппом и ОРВИ в области.

Киев

В школах столицы Украины ученики пока учатся в обычном формате. Однако власти Киева предупреждают, что в учебных заведениях могут ввести карантин из-за роста количества больных в городе.

Врачи при этом призывают жителей столицы соблюдать меры эпидемиологической безопасности, отметили в КГГА.

Ранее мы также сообщали, что карантин в школах отдельных регионов Украины объявляли во второй половине января 2024 года. В каких именно областях и когда, читайте по ссылке.