Школы в Виннице перевели на дистанционное обучение

26 января 2024, 22:07
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Источник:

Винницкий горсовет

Школьников в Виннице перевели на дистанционное обучение. Так они будут учиться с понедельника, 29 января.

Такое решение приняла городская комиссия из-за роста вирусной инфекции в городе. Так что чиновники решили осуществить профилактический ход.

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Школьники в Виннице переходят на дистанционное обучение

Городские власти говорят: в Виннице стремительно растет количество заболевших гриппом А. Поэтому на ближайший период инициировали дистанционное обучение.

Родители детей уже получили уведомления от школ о переходе на обучение в таком формате. Им рекомендуют поддерживать контакт с учителями и соблюдать расписание занятий,
– рассказала глава образовательного департамента горсовета Оксана Яценко.

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И добавила, что рекомендации не нарушают основных принципов образования.

Чиновница также заявила, что в горсовете будут следить за ситуацией.

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В школах отдельных регионов ввели карантин

  • В школах пяти регионов Украины объявили карантин из-за распространения вирусных инфекций.
  • Школьников соответственно отправили на дистанционное обучение.
  • Карантин ввели в отдельных школах Хмельницкой, Волынской, Киевской области, а также двух городов– Львов и Винница.
  • Заметим, что по состоянию на 25 января в Виннице на карантине находились учащиеся всего 5 школ.
  • Уровень заболеваемости был высоким также в Чернигове и Житомирской области.
Автор: Марія Волошин