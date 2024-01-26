Школы в Виннице перевели на дистанционное обучение
Источник:Винницкий горсовет
Школьников в Виннице перевели на дистанционное обучение. Так они будут учиться с понедельника, 29 января.
Такое решение приняла городская комиссия из-за роста вирусной инфекции в городе. Так что чиновники решили осуществить профилактический ход.
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Школьники в Виннице переходят на дистанционное обучение
Городские власти говорят: в Виннице стремительно растет количество заболевших гриппом А. Поэтому на ближайший период инициировали дистанционное обучение.
Родители детей уже получили уведомления от школ о переходе на обучение в таком формате. Им рекомендуют поддерживать контакт с учителями и соблюдать расписание занятий,
– рассказала глава образовательного департамента горсовета Оксана Яценко.
И добавила, что рекомендации не нарушают основных принципов образования.
Чиновница также заявила, что в горсовете будут следить за ситуацией.
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В школах отдельных регионов ввели карантин
- В школах пяти регионов Украины объявили карантин из-за распространения вирусных инфекций.
- Школьников соответственно отправили на дистанционное обучение.
- Карантин ввели в отдельных школах Хмельницкой, Волынской, Киевской области, а также двух городов– Львов и Винница.
- Заметим, что по состоянию на 25 января в Виннице на карантине находились учащиеся всего 5 школ.
- Уровень заболеваемости был высоким также в Чернигове и Житомирской области.