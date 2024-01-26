Школы в Виннице перевели на дистанционное обучение

Школьников в Виннице перевели на дистанционное обучение. Так они будут учиться с понедельника, 29 января.

Такое решение приняла городская комиссия из-за роста вирусной инфекции в городе. Так что чиновники решили осуществить профилактический ход.

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Школьники в Виннице переходят на дистанционное обучение

Городские власти говорят: в Виннице стремительно растет количество заболевших гриппом А. Поэтому на ближайший период инициировали дистанционное обучение.

Родители детей уже получили уведомления от школ о переходе на обучение в таком формате. Им рекомендуют поддерживать контакт с учителями и соблюдать расписание занятий,

– рассказала глава образовательного департамента горсовета Оксана Яценко.

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И добавила, что рекомендации не нарушают основных принципов образования.

Чиновница также заявила, что в горсовете будут следить за ситуацией.

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