В Сумах определили формат обучения учащихся на следующую неделю

Онлайн-обучение в школах Сум продолжили. В таком формате ученики в городе будут получать образование еще неделю.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Оно связано с тем, что в Сумах до сих пор повышенный уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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Как будут учиться ученики в Сумах

Руководительница управления здравоохранения города Елена Чумаченко отметила, о в течение 2 – 9 февраля в городе заболело почти 3,3 тысячи жителей. Это на 17,5% больше чем на предыдущей неделе. Дети составляют 44% от всего количества больных.

Онлайн ученики будут учиться до 17 февраля, уточнила чиновница.

Напомним, что 5 февраля в Сумах из-за роста инфекционной заболеваемости школы перевели на дистанционный формат работы до конца недели.

В школах отдельных регионов Украины – карантин

В отдельных городах и областях Украины ввели карантин.

Школьники получают образование преимущественно дистанционно.

Так сейчас учатся ученики в отдельных школах в Чернигове, на Львовщине, в Сумах, в Ужгороде, Иршаве, в Ровно, на Волыни.

В Мукачево зато школы закрыли на период карантина.

Подробно об этом можно прочитать здесь.