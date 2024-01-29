В Ровненской области часть учеников перевели на дистанционное обучение

29 января 2024, 21:22
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Александр Коваль

В Ровненской области учеников шести лицеев перевели на дистанционную форму обучения. Это связано с ростом инфекционных болезней в регионе.

Руководитель Ровненской ОВА Александр Коваль заявил, что в течение прошлой недели в области гриппом и ОРВИ заболело почти 10 тысяч человек. Это на треть больше, чем за предыдущий период.

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Ученики шести лицеев в Ровненской области будут учиться дистанционно

Большинство инфицированных – дети. Уровень заболеваемости превышает эпидемпорог, отметил Коваль.

Поэтому на дистанционное обучение перешли шесть учебных заведений:

  • Ровненский лицей №7;
  • Рафаловский Петропавловский лицей;
  • Человеческий лицей;
  • Зносицкий лицей;
  • Песковский лицей;
  • Костопольский лицей №6.

Руководитель Ровненской ОВА говорит, что предотвратить инфицирование можно благодаря вакцинации и ношению масок.

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В части школ Украины – карантин

  • В школах пяти областей нашего государства ранее объявили о карантине.
  • Школьники учились дистанционно.
  • Речь идет об учениках в отдельных школах Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также двух городах – Львове и Виннице.
  • Уровень заболеваемости был высоким также в Чернигове и Житомирской области.
Автор: Марія Волошин