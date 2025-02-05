Часть учебных заведений в Украине закрыли на карантин

В отдельных регионах Украины часть учебных заведений закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В частности, речь идет о школах и детсадах.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. Где именно уже ввели карантинные мероприятия, а также где существует такой риск, читайте дальше.

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Где школы и садики закрыли на карантин

Одесская область

В городе Черноморск школы и детские сады закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости среди детей. Ограничения будут действовать с 4 по 14 февраля.

Ровенская область

На Ровенщине также из-за обострения заболеваемости 28 школ перевели на дистанционное обучение. Из них 7 – в областном центре.

Черновицкая область

В Черновцах закрыли на карантин гимназию №11. Ученики перешли на дистанционное обучение из-за более 20% больных ОРВИ. Онлайн учатся и ученики 7-го лицея и 5-й гимназии.

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Где существует риск введения карантина

Киев

В столице стремительно выросла заболеваемость среди детей – на 34,5%, а среди школьников – на 46,3%.

Тернопольская область

Врачи на Тернопольщине советуют ограничить массовые мероприятия и усилить санитарный контроль в учебных заведениях.

Закарпатская область

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью областная администрация рекомендует работодателям перевести часть работников на дистанционный режим работы.