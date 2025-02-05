Бесплатно в школах нашего государства питается уже более миллиона учеников начальной школы. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, отмечает 24 Канал.

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Сколько учеников 1 – 4 классов питаются в школах бесплатно

Премьер сообщил, что на эти нужды для учеников государство на этот год распределило общинам более 2,8 миллиарда гривен.

В планах – расширение программы, чтобы она охватила всех учеников,

– уточнил Денис Шмыгаль.

При этом добавил, что это – одна из программ "Зимней поддержки".

Отметим, что в 2025 году всех украинских учеников должны обеспечить бесплатным питанием в школах. Соответствующее поручение правительству дал президент Украины.

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Бесплатное питание в школах: что известно