Бесплатно в школах нашего государства питается уже более миллиона учеников начальной школы. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, отмечает 24 Канал.
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Сколько учеников 1 – 4 классов питаются в школах бесплатно
Премьер сообщил, что на эти нужды для учеников государство на этот год распределило общинам более 2,8 миллиарда гривен.
В планах – расширение программы, чтобы она охватила всех учеников,
– уточнил Денис Шмыгаль.
При этом добавил, что это – одна из программ "Зимней поддержки".
Отметим, что в 2025 году всех украинских учеников должны обеспечить бесплатным питанием в школах. Соответствующее поручение правительству дал президент Украины.
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Бесплатное питание в школах: что известно
- С 1 октября 2024 года учеников начальной школы в Украине обеспечили бесплатным одноразовым питанием.
- На это правительство выделило 2 миллиарда гривен.
- Средства получат коммунальные учебные заведения, причем в рамках кейтеринга или аутсорсинга 30% стоимости должна покрывать местная община.
- Бесплатным может быть или завтрак, или обед.
- Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения, сообщили в образовательного омбудсмена.