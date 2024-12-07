Средства пропорционально распределят между общинами в форме государственной субвенции. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Ученики начальной школы будут питаться в школах бесплатно

МОН уже готовит новый Порядок использования субвенции с учетом замечаний и комментариев, возникших при организации питания и использования субвенции в 2024 году. Соответствующее Постановление должно принять правительство в декабре, чтобы с января 2025 года все общины могли использовать субвенцию на питание учащихся начальной школы.

Также Президент Украины инициировал расширение программы бесплатного питания, охватив ею школьников 5 – 11 (12) классов. Реализацию запланировали на 2025 – 2026 учебный год. Это должно стать важным шагом в обеспечении здорового питания для школьников по всей Украине.

В октябре 2024 года правительство направило 2 миллиарда гривен на организацию бесплатного горячего питания для начальной школы. По состоянию на конец ноября 93% учебных заведений воспользовались средствами субвенции и ввели бесплатное питание для учащихся 1 – 4 классов.

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Что известно о реформе школьного питания