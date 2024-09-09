В украинских учебниках нашли карту Украины без Крыма: что говорят в Минобразования

В понедельник, 9 сентября, в Украине разгорелся скандал относительно карты нашей страны без Крыма в школьном учебнике. На это отреагировал министр образования Оксен Лисовой.

Речь идет об учебнике по украинскому языку для 7 класса. Ранее соавтор книги Анастасия Онатий назвала это "досадной ошибкой" и призвала запустить флешмоб "Дорисуй Крым".

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Реакция Минобразования на карту Украины без Крыма в учебнике

Министр образования Украины Оксен Лисовой отметил, что Крым – это Украина, а также рассказал, что ошибку будет исправлять издатель за свой счет.

Сегодня в информационном пространстве распространяется фотография из учебника "Украинского языка" для учащихся 7 класса, на которой изображена карта без Крыма.

Во-первых, Крым – это Украина!

Во-вторых, техническую ошибку за свой счет исправит издатель, который допустил некорректность дизайна,

– написал Лисовой.

Он также отметил, что Минобразования имеет вопросы к качеству школьных учебников. По его словам, они связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования.

"Их мы поднимаем не впервые. Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). В 2025-2026 году МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Чтобы вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда", – добавил министр.