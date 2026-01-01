Каток или ковзанка: многие украинцы не знают, какое из этих двух слов правильное

Снежная и морозная зима создает условия для интересного развлечения или спорта – катания на коньках на ледовой площадке. Но ведутся споры, как называть ее правильно – каток или ковзанка?

Какой из вариантов является правильным, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение Словарь.UA.

Как правильно на украинском – каток или ковзанка?

Во время зимних каникул и на выходных, семьи и школьники могут хорошо провести время на крытых, обустроенных или природных ледовых площадках, катаясь на коньках или играя в хоккей.

И для названия этого места можно услышать спор, как говорить по-русски – каток или ковзанка. Оба слова есть в украинских словарях. Разница только в стилистической окраске: "ковзанка" – исконно украинское слово, образованное от глагола "скользить", а "каток" – разговорный вариант, который тоже зафиксирован в словарях и имеет литературное употребление.

"Каток" – происходит из русского языка, от слова "катать", "катит", но не является суржиком. В Академическом словаре украинского языка (СУМ) оно подается как – "разговорное слово, синоним к "каток"". В словаре приведены примеры из литературы, в частности у Михаила Стельмаха: "И пруд, и наш каток".

Если хотите стилистически чистого украинского языка – лучше употреблять "ковзанка".

В повседневной речи можно сказать и "піду на каток", и "піду на ковзанку". В литературных, официальных или образовательных текстах следует отдавать предпочтение слову "ковзанка", ведь оно является исконно украинским и стилистически нейтральным.

В крупных городах зимой обустраивают катки, поэтому не упустите возможность стать на коньки. А если собрались на замерзший водоем, то убедитесь, что толщина льда достаточная (в украинском языке есть разница между словами лед и лед) помните о правилах безопасности. А еще одевайтесь тепло, не забывайте о шапке, шарф и перчатки.

И зимой можно получить хорошие впечатления и воспоминания. Цените каждое мгновение, отведите детей, сходите с друзьями на каток, даже если на коньки вы станете впервые.