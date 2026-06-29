Украинский язык интересен тем, что в нём существует немало диалектов, слова из которых порой совершенно неизвестны в других регионах. И самое интересное — это названия привычных и знакомых вещей.

Что подразумевается под словом "катрашка", рассказываем со ссылкой на рассказ языковеда Андрея Шимановского.

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Все слышали о "тормозке", но не знают, что такое "катрашка"

Слово "тормозок" хорошо знакомо многим украинцам, особенно жителям Донбасса. Так называют еду, которую берут с собой на работу, учебу или в дорогу. А вот слово "катрашка" сегодня знают далеко не все, хотя когда-то оно было довольно распространенным.

Катрашка – это диалектное название небольшого узелка, мешочка или свертка с едой, которую брали с собой в поле, на работу или в дорогу. Фактически это один из народных аналогов современного "перекуса" или того же "тормозка".

А на Донбассе так называют сумочку, в которую кладут перекус в дорогу или на работу. Например:

Мать собрала сыну катрашку в дорогу.

Пастух развернул катрашку и приступил к обеду.

Происхождение слова точно не установлено, но языковеды связывают его со старыми народными названиями узлов, свертков и небольших пакетов.

Возможно также происхождение от слова "катран" – так называют кусок ткани или тряпку.

Интересно! Слово "тормозок" сначала не имело отношения к обеду. Считается, что оно возникло в шахтерской среде Донбасса. Рабочие брали еду в небольшой металлической коробке, которую в шутку называли "тормозком", потому что её использовали в качестве подкладки под вагонетки для торможения.

Поэтому если "тормозок" знают почти все, то "катрашка" – это настоящая лингвистическая находка из украинской народной лексики. А вы слышали такое слово раньше?

Обратите внимание, что словари фиксируют другое, очень похожее слово – "катраЖка", как уменьшительную форму слова "катрага". А им обозначают хижину, сарай или кладовку.

Какие еще слова из Донецкой области вы, возможно, не слышали?

Донецкая область имеет свой особый языковой колорит: это диалект, сочетающий украинские архаичные черты с новыми словами и русскими влияниями, а также – особая шахтерская терминология.

Вот несколько слов, которые хорошо известны на Донбассе, но могут быть неизвестны в других уголках Украины:

териконы – искусственные холмы, созданные из отходов добычи полезных ископаемых, важные для Украины как стратегические высоты.

– искусственные холмы, созданные из отходов добычи полезных ископаемых, важные для Украины как стратегические высоты. жужалка – остатки перегоревшего угля, который используют для посыпки обледенелой дороги зимой.

– остатки перегоревшего угля, который используют для посыпки обледенелой дороги зимой. коногонка – шахтерский фонарик, который крепят к каске. Изначально так называли керосиновую лампу.

– шахтерский фонарик, который крепят к каске. Изначально так называли керосиновую лампу. лайба – велосипед.

Как говорят на Донбассе: смотрите видео

Сегодня диалект Донецкой области также активно популяризируется через социальные сети и блоги, где его представляют как "изюминку" украинского языка и культурного разнообразия.