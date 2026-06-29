Що називають словом "катрашка", розповідаємо з посиланням на розповідь мовознавця Андрія Шимановського.

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Усі чули про "тормозок", але не знають, що таке "катрашка"

Слово "тормозок" добре знайоме багатьом українцям, особливо мешканцям Донбасу. Так називають їжу, яку беруть із собою на роботу, навчання чи в дорогу. А от слово "катрашка" сьогодні знають далеко не всі, хоча колись воно було досить поширеним.

Катрашка – це діалектна назва невеликого вузлика, торбинки або згортка з їжею, яку брали із собою в поле, на роботу чи в дорогу. Фактично це один із народних відповідників сучасного "перекусу" або того ж "тормозка".

А на Донбасі так називають сумочку, куди кладуть перекус в дорогу чи на роботу. Наприклад:

Мати зібрала синові катрашку в дорогу.

Пастух розгорнув катрашку й узявся обідати.

Походження слова достеменно не з'ясоване, але мовознавці пов'язують його зі старими народними назвами вузлів, згортків і невеликих пакунків.

Можливе походження і від слова "катран" так називають шматок тканини або ганчірку.

Цікаво! Слово "тормозок" спершу не мало стосунку до обіду. Вважають, що воно виникло в шахтарському середовищі Донбасу. Робітники брали їжу в невеликій металевій коробці, яку жартома називали "тормозком", бо її використовували як підкладку під вагонетки для гальмування.

Тож якщо "тормозок" знають майже всі, то "катрашка" – це справжня мовна знахідка з української народної лексики. А ви чули таке слово раніше?

Зверніть увагу, що словники фіксують інше, дуже схоже слово – "катраЖка", як зменшувальний варіант слова "катрага". А ним позначають курінь, повітку чи комірчину.

Які ще слова з Донецької області ви, можливо, не чули?

Донеччина має свій особливий мовний колорит: це діалект, що поєднує українські архаїчні риси з новими словами та російськими впливами, а ще – особлива шахтарська термінологія.

Ось кілька слів, які добре відомі на Донбасі, але можуть бути невідомі в інших куточках України:

терикони – штучні пагорби, створені з відходів після видобутку корисних копалин, важливі для України як стратегічні висоти.

– штучні пагорби, створені з відходів після видобутку корисних копалин, важливі для України як стратегічні висоти. жужалка – залишки перегорілого вугілля, яке використовують для посипання обледенілої дороги взимку.

– залишки перегорілого вугілля, яке використовують для посипання обледенілої дороги взимку. коногонка – шахтарський ліхтарик, який кріплять до каски. Спочатку так називали гасову лампу.

– шахтарський ліхтарик, який кріплять до каски. Спочатку так називали гасову лампу. лайба – велосипед.

Як говорить Донбас: дивіться відео

Сьогодні діалект Донеччини теж активно популяризується через соцмережі та блоги, де його подають як "родзинку" української мови й культурної різноманітності.