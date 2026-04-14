Не "катышки": языковой лайфхак, как назвать комочки на одежде

В повседневной речи украинцев закрепилось немало слов, которые на самом деле являются кальками с русского. Они звучат привычно, но не соответствуют литературной норме.

Каким словом заменить русинизм "катышки", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Вики Хмельницкой.

Какой аналог к слову "катышки"?

В быту мы часто сталкиваемся с мелкими комочками ткани, которые появляются на свитерах, пальто или трикотаже. Большинство называет их "катышками". Однако, хоть название известное, но такого названия у нас нет, но есть свои.

Слово "катышки" не является исконно украинским – это калька с русского. В словарях украинского языка вместо этого подают нормативные соответствия:

ковтунці,

ковтики,

ковтунчики,

балабушки,

комочки,

жмутики,

катуни.

Словарь украинского языка" (СУМ) подает слово "ковтунці" как соответствие. Чаще всего и современные языковеды советуют употреблять именно это слово.

Обратите внимание! В украинском языке есть слово – "ковтун", которым называют сбитые волосы, которые трудно расчесать. А ковтунець – это уменьшительно-ласкательная форма. Кроме того, есть и такие фамилии – Ковтун и Ковтунец.

Поэтому в современном украинском языке следует избегать слова – "катышки. Лучше употреблять собственные удельные слова – "ковтунці", "грудочки", "жмутки" или "катуни". Это не только сохраняет чистоту речи, но и подчеркивает богатство украинской лексики.

Конечно, бытовых русизмов избавиться труднее, кажется, что их никто не слышит, поэтому можно не пользоваться. Но даже для таких русинизмов, которые обозначают мелочи есть украинские соответствия. А названия одежды, на которых они возникают – и подавно, поэтому обходитесь русских без слов – "носки", "свитер", "варежки".