Почти 10 учебных заведений были повреждены в результате российского обстрела Киева
Россияне в очередной раз подвергли украинскую столицу массированной атаке. Очередной удар врага пришелся на ночь 15 июня.
В результате ударов пострадала и образовательная инфраструктура. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриивский в Facebook.
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Каковы последствия атаки?
Чиновник сообщил, что в Киеве разрушениям подверглись 9 учебных заведений в пяти районах. Речь идет о 4 детских садах и 5 школах и лицеях.
Повреждены окна, двери, фасады, входные группы, в отдельных учреждениях – актовые залы и стеклянное покрытие. Сейчас продолжается обследование зданий и фиксация всех повреждений,
– отметил Мондриевский.
И добавил, что даже после таких ночей педагоги выходят на работу, руководители учреждений оценивают масштабы разрушений, а районные службы организуют ликвидацию последствий, чтобы дети могли вернуться в безопасное образовательное пространство.
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Каковы были последствия предыдущих атак?
- В ночь на 2 июня враг также массированно обстрелял Киев.
- Тогда в трех районах столицы были повреждены, в частности, 11 учебных заведений.
По предварительным данным, это были 5 детских садов, 4 школы, 1 профтех и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.