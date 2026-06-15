Почти 10 учебных заведений были повреждены в результате российского обстрела Киева

Россияне в очередной раз подвергли украинскую столицу массированной атаке. Очередной удар врага пришелся на ночь 15 июня.

В результате ударов пострадала и образовательная инфраструктура. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриивский в Facebook.

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Каковы последствия атаки?

Чиновник сообщил, что в Киеве разрушениям подверглись 9 учебных заведений в пяти районах. Речь идет о 4 детских садах и 5 школах и лицеях.

Повреждены окна, двери, фасады, входные группы, в отдельных учреждениях – актовые залы и стеклянное покрытие. Сейчас продолжается обследование зданий и фиксация всех повреждений,

– отметил Мондриевский.

И добавил, что даже после таких ночей педагоги выходят на работу, руководители учреждений оценивают масштабы разрушений, а районные службы организуют ликвидацию последствий, чтобы дети могли вернуться в безопасное образовательное пространство.

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Каковы были последствия предыдущих атак?