Объявили Долгие списки Книги года ВВС-2023

1 ноября 2023, 18:15
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Источник:

ВВС Украина

Объявили длинные списки литературной премии Книга года ВВС-2023, Книга года ВВС-Эсеистика-2023 и Детская Книга года ВВС-2023.

В длинные списки конкурса вошли 40 изданий в трех категориях. Их жюри выбрало из 139 поданных на конкурс.

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В Долгом списке в номинации "Книга года" – 15 изданий

  • Филипп Белянский. Луны. – Киев: Темпора, 2023.
  • Ирина Говоруха. Плахта. – Киев: Саммит-книга, 2023.
  • Владимир Диброва. Творческие люди. – Черновцы: Книги – XXI, 2023.
  • Елена Захарченко. Только не лай. – Харьков: Виват, 2023.
  • Владислав Ивченко. После 24-го. – Киев: Вихола, 2022.
  • Макс Кипечать. Новые Темные Веки. Колония. – Ровно: Бородатый Тамарин, 2023.
  • Олег Костюк. Скорбь и безумие (перевод с рус.). – Киев: Печатный двор Олега Федорова, 2023 год.
  • Евгения Кузнецова. Лестница. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
  • Нина Курьята. Звонка. Украинка, рожденная в СССР. – Киев: Лаборатория, 2023.
  • Анастасия Левкова. За Перекопом есть земля. – Киев: Лаборатория, 2023.
  • Мария Матиос. Мамы. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
  • Сергей Сингаевский. Дорога на Асмару. – Киев: ИД "КОМОРА", 2023.
  • Евгений Стебловский. Ярость. – Харьков: ИД "Фабула", 2023.
  • Рустем Халил. Времени нет (перевод с рус.). – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
  • Лилия Чех. Подрастешь – увидишь: короткая проза. – Львов: Издательство Юлии Сливки, 2023.
 

В Долгом списке премии "Детская Книга" – 12 изданий

  • Саша Дерманский. Тю! – сказал ежик. – Харьков: Виват, 2023.
  • Екатерина Егорушкина. Наш подкроватный космос. – Харьков: Виват, 2023.
  • Юлия Иллюха. Зеро. – Харьков: Утро, 2023.
  • Юлия Мак. Толики. О тех, кто перематывал кассету карандашом. – Киев: Лаборатория, 2023.
  • Иван Малкович. Анна Ярославна: киевская княжна – королева Франции. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
  • Александр Михед. Котик, Петушок, Шкафчик. – Львов: Издательство Старого Льва, 2022.
  • Ирина Озимок. В городе я. И не только – Киев: #книголов, 2023.
  • Мария Олекса. Первые. – Киев: Вихола, 2023.
  • Галина Пагутяк. Глаз мира. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
  • Мария Правда. Бабушка и рак. – Черновцы: Детское арт-издательство "Черные овцы", 2023.
  • Юлита Ран. Зеркало желаний. – Харьков: АССА, 2023.
  • Галина Ткачук. Голубая записная книжка. – Харьков: Виват, 2023.
 

В Долгом списке премии "Эсеистика" – 13 изданий

  • Максим Беспалов. Лучшая книга о Камино. – Киев: Вихола, 2023.
  • Любомир Гузар. Воспоминания. – Киев: Портал, 2023.
  • Тамара Гундорова. Леся Украинка. Книги Сивиллы. – Харьков: Виват, 2023.
  • Владимир Ермоленко. Эрос и Психея. Любовь и культура в Европе. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
  • Екатерина Зарембо. Восход украинского солнца. Истории Донбасса и Луганщины начала XXI века. – Львов: Лодка, 2022.
  • Богдан Логвиненко. Деоккупация. Истории сопротивления украинцев. 2022 – Киев: Украинер, 2023.
  • Василий Махно. С гласных и согласных. – Киев: Yakaboo Publishing, 2023.
  • Александр Михед. Позывной для Иова. Хроники вторжения. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
  • Сергей Плохий. Российско-украинская война. Возвращение истории (перевод с англ.). – Харьков: Клуб семейного досуга, 2023.
  • Ростислав Семкив. Приключения украинской литературы (от романтизма до постмодернизма). – Киев: Темпора, 2023.
  • Ирина Славинская. Воздушная и тревожная книга. – Харьков: Виват, 2023.
  • Андрей Содомора. Еще раз о любви к своему. – Львов: ЛА "Пирамида", 2023.
  • Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Киев: Вихола, 2023.

А жюри кто?

В этом году в жюри премии "Книга года ВВС" вошли:

  • Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".
  • Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР.
  • Виталий Чепинога, блоггер.
  • Виталий Чернецкий, профессор университета Канзаса.
  • Марта Шокало, главная редактор BBC Украина.

Когда определят победителя

Финал конкурса Книга года BBC-2023 состоится 14 декабря 2023 года.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию – £1000.

Издатели книг-победителей в трех номинациях также получат право использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.

Автор: Марія Волошин