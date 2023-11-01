Объявили Долгие списки Книги года ВВС-2023

Объявили длинные списки литературной премии Книга года ВВС-2023, Книга года ВВС-Эсеистика-2023 и Детская Книга года ВВС-2023.

В длинные списки конкурса вошли 40 изданий в трех категориях. Их жюри выбрало из 139 поданных на конкурс.

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В Долгом списке в номинации "Книга года" – 15 изданий

Филипп Белянский. Луны. – Киев: Темпора, 2023.

Ирина Говоруха. Плахта. – Киев: Саммит-книга, 2023.

Владимир Диброва. Творческие люди. – Черновцы: Книги – XXI, 2023.

Елена Захарченко. Только не лай. – Харьков: Виват, 2023.

Владислав Ивченко. После 24-го. – Киев: Вихола, 2022.

Макс Кипечать. Новые Темные Веки. Колония. – Ровно: Бородатый Тамарин, 2023.

Олег Костюк. Скорбь и безумие (перевод с рус.). – Киев: Печатный двор Олега Федорова, 2023 год.

Евгения Кузнецова. Лестница. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.

Нина Курьята. Звонка. Украинка, рожденная в СССР. – Киев: Лаборатория, 2023.

Анастасия Левкова. За Перекопом есть земля. – Киев: Лаборатория, 2023.

Мария Матиос. Мамы. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.

Сергей Сингаевский. Дорога на Асмару. – Киев: ИД "КОМОРА", 2023.

Евгений Стебловский. Ярость. – Харьков: ИД "Фабула", 2023.

Рустем Халил. Времени нет (перевод с рус.). – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.

Лилия Чех. Подрастешь – увидишь: короткая проза. – Львов: Издательство Юлии Сливки, 2023.

В Долгом списке премии "Детская Книга" – 12 изданий

Саша Дерманский. Тю! – сказал ежик. – Харьков: Виват, 2023.

Екатерина Егорушкина. Наш подкроватный космос. – Харьков: Виват, 2023.

Юлия Иллюха. Зеро. – Харьков: Утро, 2023.

Юлия Мак. Толики. О тех, кто перематывал кассету карандашом. – Киев: Лаборатория, 2023.

Иван Малкович. Анна Ярославна: киевская княжна – королева Франции. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.

Александр Михед. Котик, Петушок, Шкафчик. – Львов: Издательство Старого Льва, 2022.

Ирина Озимок. В городе я. И не только – Киев: #книголов, 2023.

Мария Олекса. Первые. – Киев: Вихола, 2023.

Галина Пагутяк. Глаз мира. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.

Мария Правда. Бабушка и рак. – Черновцы: Детское арт-издательство "Черные овцы", 2023.

Юлита Ран. Зеркало желаний. – Харьков: АССА, 2023.

Галина Ткачук. Голубая записная книжка. – Харьков: Виват, 2023.

В Долгом списке премии "Эсеистика" – 13 изданий

Максим Беспалов. Лучшая книга о Камино. – Киев: Вихола, 2023.

Любомир Гузар. Воспоминания. – Киев: Портал, 2023.

Тамара Гундорова. Леся Украинка. Книги Сивиллы. – Харьков: Виват, 2023.

Владимир Ермоленко. Эрос и Психея. Любовь и культура в Европе. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.

Екатерина Зарембо. Восход украинского солнца. Истории Донбасса и Луганщины начала XXI века. – Львов: Лодка, 2022.

Богдан Логвиненко. Деоккупация. Истории сопротивления украинцев. 2022 – Киев: Украинер, 2023.

Василий Махно. С гласных и согласных. – Киев: Yakaboo Publishing, 2023.

Александр Михед. Позывной для Иова. Хроники вторжения. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.

Сергей Плохий. Российско-украинская война. Возвращение истории (перевод с англ.). – Харьков: Клуб семейного досуга, 2023.

Ростислав Семкив. Приключения украинской литературы (от романтизма до постмодернизма). – Киев: Темпора, 2023.

Ирина Славинская. Воздушная и тревожная книга. – Харьков: Виват, 2023.

Андрей Содомора. Еще раз о любви к своему. – Львов: ЛА "Пирамида", 2023.

Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Киев: Вихола, 2023.

А жюри кто?

В этом году в жюри премии "Книга года ВВС" вошли:

Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР.

Виталий Чепинога, блоггер.

Виталий Чернецкий, профессор университета Канзаса.

Марта Шокало, главная редактор BBC Украина.

Когда определят победителя

Финал конкурса Книга года BBC-2023 состоится 14 декабря 2023 года.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию – £1000.

Издатели книг-победителей в трех номинациях также получат право использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.