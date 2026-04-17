Не "фраппе" и не "шмель": как правильно называть популярные кофейные напитки на украинском

К Международному дню кофе рассказываем, как правильно называются напитки на основе кофе на украинском, со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Как правильно называть кофейные напитки?

17 апреля – Международный день кофе, или День эспрессо, хотя таких дней в году несколько. Поэтому кофеманам напомним о названиях кофейных напитков, в которых могут ошибаться даже в кофейнях.

Кстати, вы знаете, что еще в начале ХХ века заведение, где готовили и подавали напиток кофе, называли – каварня. Так зафиксировано в тогдашней прессе и литературе. А потому, что растение, зерна и, соответственно, напиток на украинском называется – "кава".

Потому что слово "кав'яр" в украинском языке, которое больше созвучно с "кав'ярня", означает икру. О перипетиях такого словообразования мы писали ранее.

Само слово "кава" пришло к нам или с турецкого "kahve", или с арабского "qahwah". Поэтому:

не кофе – а кава ;

; не кофейня – а кав'ярня или каварня;

не кофемолка – а кавомолка или кофемолка.

А вот названия кофе зависят от концентрации и количества добавок: молока, сливок, виски, мороженого, льда и других. И все они преимущественно иноязычного происхождения.

Поэтому, чтобы запомнить правильные названия должны применять правила написания иностранных слов. И здесь руководствуемся "правилом девятки", или Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу, которое объяснила языковед Мария Словолюб: после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і".

Вы точно пробовали их, и среди них есть и ваш любимый напиток, а теперь знайте написание: