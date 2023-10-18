Часть учащихся уже отдыхает: обнародовали даты осенних каникул в лицеях Житомирщины

Учащиеся в Житомирской области учатся в рамках трех форматов: очного, дистанционного и смешанного. Каждый лицей определяет его самостоятельно.

Несмотря на это, осенние каникулы часто организуют в школах в последнюю неделю октября. В Житомирской области ученики также осенью будут отдыхать, но в разное время.

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Когда осенние каникулы в лицеях Житомира 2023

В этом году на территории Житомирской области из 586 лицеев 435 учебных заведений объявили об осенних каникулах с 23 октября. Ученики еще 147 учебных заведений будут отдыхать от обучения с 30 октября. В трех лицеях каникулы уже начались – дети отдыхают с 16 октября.

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Ученики отдельных лицеев пойдут на осенний отдых в два этапа: пока одни будут учиться – другие будут отдыхать. Первая очередь каникул продлится с 23 по 29 октября, вторая – с 30 октября по 5 ноября.

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