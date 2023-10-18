Попри це осінні канікули часто організовують у школах в останній тиждень жовтня. На Житомирщині учні також восени відпочиватимуть, але у різний час.

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Коли осінні канікули у ліцеях Житомира 2023

Цього року на території Житомирської області з 586 ліцеїв 435 закладів освіти оголосили про осінні канікули з 23 жовтня. Учні ще 147 закладів освіти відпочиватимуть від навчання з 30 жовтня. У трьох ліцеях канікули вже розпочалися – діти відпочивають із 16 жовтня.

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Учні окремих ліцеїв підуть на осінній відпочинок у два етапи: поки одні навчатимуться – інші відпочиватимуть. Перша черга канікул триватиме з 23 до 29 жовтня, друга – з 30 жовтня по 5 листопада.

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