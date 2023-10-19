Когда начинаются осенние каникулы в школах Львова: графики

Во Львове будут осенние каникулы в школах в 2023 году. Графики отдыха учащихся определяет каждое учебное заведение самостоятельно.

Так что даты отдыха учащихся отличаются. Когда будут осенние каникулы во львовских школах, рассказывает Образование 24.

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Когда осенние каникулы в школах Львова 2023

В управлении образования Львовского горсовета 24 Каналу рассказали, что управление перед стартом этого учебного года разработало рекомендованную структуру каникул. Придерживаться ее или нет, решает каждая школа самостоятельно.

Заметим, каждая школа в городе имеет автономию, так что может составлять собственные графики отдыха учащихся.

Как уточнили в городском управлении образования, обычно осенние и весенние каникулы в школах Львова продолжаются неделю, зимние – три недели.

Школы Львова определились с графиками осеннего отдыха школьников. Часть учебных заведений объявила о каникулах с 23 октября, часть – с 30 октября. Есть школы, каникулы на которых начинаются 25 октября и даже стартовали 9 октября.

Подробный график каникул, все точные даты осенних каникул в школах Львова читайте по ссылке.

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