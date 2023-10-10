Дату и продолжительность могут изменить: когда львовские школьники уйдут на осенние каникулы
Во Львове школы могут самостоятельно определять график каникул. Так что даты отдыха учащихся отличаются.
Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказала заведующая сектором информационной политики и продвижения управления образования ЛГС Наталья Витюк. И уточнила, когда будут осенние каникулы в 2023 году в школах города.
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Когда осенние каникулы 2023 в школах Львова
По словам Витюка, управление образования ЛГС в конце августа, перед началом нового учебного года, разрабатывает рекомендованную структуру каникул. А уже школы решают, соблюдать ее или нет.
Каждая школа во Львове имеет автономию, поэтому окончательное решение о датах и продолжительности каникул устанавливает самостоятельно,
– уточнила она.
И добавила, что обычно львовские школьники осенью и весной отдыхают неделю, а зимой – три недели. Школы Львова могут самостоятельно изменить дату и даже продолжительность каникул.Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.
24 Канала во Львовском городском совете также предоставили точные графики каникул в каждой школе города.
|Галицкий район
|1
|Львовская академическая гимназия при Национальном университете Львовская политехника
|30.10 – 05.112023
|2
|Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета
|30.10 – 05.11.2023
|3
|Лицей "Галицкий" Львовского городского совета
|23.10 – 29.10.2023
|4
|Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3
|23.10.2023 – 29.10.2023
|5
|Начальная школа №4 Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|6
|Средняя общеобразовательная школа №9
|30.10.2023 – 03.11.2023
|7
|Лицей №10 имени Святой Марии Магдалины Львовского городского совета
|23.10.2023 – 27.10.2023
|8
|Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
|30.10.2023 – 03.11.2023
|9
|Лицей №28 Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.10.2023
|10
|Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича
|25.10.2023 – 31.10.2023
|11
|Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков
|09.10.2023 – 15.10.2023
|12
|Лицей №52 Львовского городского совета
|30.10 – 05.11.2023
|13
|Средняя общеобразовательная школа №62
|30.10.2023 – 03.11.2023
|14
|Учреждение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец
|30.10.2023 – 03.11.2023
|Франковский район
|1
|Лицей №2 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|2
|Литей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудев Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|3
|Лицей №17 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 27.10.2023
|4
|Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета
|30.10 – 05.11.2023
|5
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №31 г. Львова
|30.10 – 05.11.2023
|6
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №36 г. Львова
|23.10.2023 – 29.10.2023
|7
|Лицей №45 Львовского городского совета
|30.10 – 05.11.2023
|8
|Лицей №46 им. Вячеслава Чорновила Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|9
|Средняя общеобразовательная школа I – III ступеней №48 г. Львова
|23.10.23 – 29.10.23
|10
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №50 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|11
|Лицей №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|12
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №55 г. Львова
|27.10.2023 – 31.10.2023
|13
|Лицей №66 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|14
|Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.11.2023
|15
|Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета
|23.10 – 29.10
|16
|Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|17
|Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко
|23.10. – 27.10.2023
|18
|Лицей "Европейский" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.11.2023
|19
|Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета
|30.10 – 03.11
|20
|Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|21
|Лицей "Надежда" Львовского городского совета
|28.10.2023 – 05.11.2023
|Сыховский район
|1
|Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|2
|Средняя общеобразовательная школа №13
|23.10.23 – 29.10.23
|3
|Средняя общеобразовательная школа №32
|23.10.2023 – 29.10.2023
|4
|Средняя общеобразовательная школа №72
|30.10.2023 – 03.11.2023
|5
|Средняя общеобразовательная школа №73
|30.10.2023 – 03.11.2023
|6
|Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской
|30.10.2023 – 03.11.2023
|7
|Средняя общеобразовательная школа №86
|23.10.2023 – 27.10.2023
|8
|Средняя общеобразовательная школа №90
|30.10. 2023 – 05.11.2023
|9
|Лицей №93 Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.11.2023
|10
|Средняя общеобразовательная школа №95
|30.10.2023 – 03.11.2023
|11
|Cредняя общеобразовательная школа №96 МЖК – 1
|30.10.2023 – 03.11.2023
|12
|Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Лицей "Ориана" Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|с
|Лицей "Интеллект" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.11.2023
|15
|Лицей "Сыховский" Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|16
|Лицей №80 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|17
|Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета
|30.10.2023. – 05.11.2023
|18
|Начальная школа "Дивосвит" Львовского городского совета
|23.10.2023 – 27.10.2023
|19
|Гимназия "Тривита" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.11.2023
|20
|Учебно – воспитательный комплекс "Школа – гимназия" Бл. Клементия и Андрея Шептицких
|30.10.2023 – 05.11.2023
|Лычаковский район
|1
|Лицей №6 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|2
|Лицей "Львовский" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|3
|Львовская средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №7 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|4
|Лицей №8 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|5
|Средняя общеобразовательная школа I – III ст. "Лидер" с разными формами обучения
|30.10.2023 – 03.11.2023
|6
|Лицей №21 Львовского городского совета
|без каникул
|7
|Лицей №24 им. М.Конопницкой Львовского городского совета
|31.10.2023 – 03.11.2023
|8
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №29 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|9
|Лицей №37 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 27.10.2023
|10
|Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова
|30.10.2023 – 03.11.2023
|11
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №47 г. Львова
|23.10.2023 – 29.10.2023
|12
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №49 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|14
|Лицей №70 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|15
|Львовская средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №71 Львовского городского совета
Львовской области
|30.10.2023 – 05.11.2023
|16
|Львовская общеобразовательная школа І – ІІІ степеней №82 Львовского городского совета
Львовской области
|30.10.2023 – 05.11.2023
|17
|Лицей "Просвіта" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|18
|Гимназия "Провесень" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|19
|Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|20
|Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова
|23.10.2023 – 27.10.2023
|21
|Подборцовский лицей Львовского городского совета
|30.10.23 – 05.11.23
|22
|Лисиничевская гимназия Львовского городского совета
|23.10 – 29.10.2023
|Шевченковский район
|1
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №20 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|2
|Средняя общеобразовательная школа №22 им. Василия Стефаника
|23.10 – 29.10.2023
|3
|Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова
|23.10 – 29.10 2023
|4
|Средняя общеобразовательная школа №30
|30.10.2023 – 05.11.2023
|5
|Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|6
|Лицей №38 Львовского городского совета
|23.10.2023 – 27.10.2023
|7
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №43 Львовского городского совета Львовской области
|23.10.2023 – 27.10.2023
|8
|Львовская средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №44 имени Тараса Шевченко
|23.10.2023 – 29.10.2023
|9
|Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|10
|Начальная школа №53 Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|11
|Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков
|30.10.2023 – 05.11.2023
|12
|Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Лицей №57 имени Короля Даниила Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|14
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №78 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|15
|Лицей №81 им. П. Сагайдачного Львовского городского совета
|23.10.2023 – 27.10.2023
|16
|Средняя общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней №91 г. Львова
|23.10 – 27.10.2023
|17
|Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова
|30.10. – 05.11.2023
|18
|Лицей №94 Львовского городского совета
|23.10 – 27.10.2023
|19
|Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|20
|Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|21
|Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова
|23.10.2023 – 27.10.2023
|22
|Учебно – воспитательный комплекс "Инженерно – экономическая школа –
Львовский экономический лицей"
|30.10.2023 – 05.11.2023
|23
|Львовская юридическая гимназия
|23.10 – 29.10.2023
|24
|Учебно – воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий –
Львовский технологический лицей
|30.10.2023 – 05.11.2023
|25
|Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги
Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|26
|Великогрибовичский лицей Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|27
|Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|28
|Грядовская гимназия Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|29
|Зарудцевская гимназия Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|30
|Малеховская гимназия Львовского городского совета
|23.10. – 29.10.2023
|31
|Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|32
|Рясное – Русский лицей Львовского городского совета
|23.10.2023 – 29.10.2023
|Железнодорожный район
|1
|Лицей №15 Львовского городского совета
|30.10.2023 – 03.11.2023
|2
|Лицей №18 Львовского городского совета
|01.11.2023 – 03.11.2023
|3
|Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова
|30.10.2023 – 03.11.20223
|4
|Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степановны с углубленным изучением украиноведения и английского языка
|28.10.2023 – 05.11.2023
|5
|Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств
|30.10.2023 – 05.11.2023
|6
|Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова
|21.10.2023 – 29.10.2023
|7
|Лицей "Гроно" Львовского городского совета
|21.10.2023 – 29.10.2023
|8
|Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова
|30.10.2023 – 05.11.2023
|9
|Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова
|25.10.2023 – 31.10.2023
|10
|Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова
|30.10.2023 – 03.11.20223
|11
|Лицей №74 имени Машеньки Подгорянки Львовского городского совета
|25.10.2023 – 31.10.2023
|12
|Лицей №75 им. Леси Украинки Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|13
|Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением
экономики и управленческой деятельности
|30.10.2023 – 03.11.2023
|14
|Львовская гимназия "Евшан"
|30.10.2023 – 05.11.2024
|15
|Львовский физико – математический лицей – интернат при Львовском национальном
университете имени Ивана Франко
|30.10.23 – 05.11.23
|16
|Начальная школа "Арника" Львовского городского совета
|30.10.23 – 05.11.23
|17
|Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета
|30.10.2023 – 05.11.2023
|18
|Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета Львовской области
|30.10.2023г. – 05.11.2023г.