Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24

Ученики уже второй учебный год встретили в условиях полномасштабной войны. Несмотря на трудности, учеба в школах стартовала 1 сентября.

Этот учебный год будет длиться дольше обычного и закончится 28 июня 2024 года. Когда в школах будут каникулы, предусмотренные в рамках учебного года 2023 – 24, рассказывает 24 Канал.

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Как учатся ученики в Украине

Учитывая полномасштабную войну, школьники в нашем государстве в рамках этого учебного года получают образование в пределах трех форматов:

очно;

онлайн;

по смешанной форме.

Единого формата обучения для всех школьников нет. Все зависит от ситуации в регионе и наличия укрытия в школе. Окончательное решение принимается на местах.

К слову, этот учебный год будет длиться месяц дольше. Дополнительное время необходимо для наверстания возможных образовательных потерь в условиях войны из-за блекаутов и других сложных ситуаций.

Когда школьные каникулы 2023 – 2024

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима" , которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

В Минобразования отмечали: определяют только начало и конец учебного года. За непосредственную компанию образовательного процесса отвечает управление школы. Так что в каждом регионе могут быть свои графики школьных каникул, которые не совпадают. Даты отдыха учеников могут изменять – в зависимости от энергетической ситуации в государстве и т.д.

Все же, например, в Киеве уже определились с датами осенних, зимних, весенних и летних каникул в рамках этого учебного года.

Осенью киевские школьники будут отдыхать от учебы в течение 23 – 29 октября 2023 года.

Зимой не будут учиться в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года.

Весной не будут посещать уроки с 25 по 31 марта 2024 года.

Летние каникулы в школах украинской столицы продлятся с 29 июня по 31 августа 2024 года.

Также столичные первоклассники будут отдыхать от учебы дополнительно с 19 по 25 февраля 2024 года.

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В Украине могут ввести длительные каникулы

В МОН ранее отметили, что в регионах могут ввести длительные каникулы. Но только в случае необходимости. В частности, если будут перебои с электроэнергией. В таком случае, в каждой школе или в каждом регионе могут принять соответствующее решение и отправить учеников на такие каникулы.