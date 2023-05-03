Летние каникулы 2023 в Украине: когда и сколько будут отдыхать

Этот учебный год в Украине стартовал, невзирая на полномасштабную войну. Дети начали учебу 1 сентября 2022 года.

При этом ученики в июне уже должны отдыхать. Когда начнутся летние каникулы 2023 в Украине и сколько будут продолжаться, читайте в материале 24 Канала.

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Когда летние каникулы в школах Украины 2023

Согласно классическому календарю, который спланировали в МОН, учебный год 2022 – 2023 предусматривал традиционные 4 четверти и каникулы. Это происходит в рамках семестровой системы.

Так, в Минобразования определили, что в 2023 году летние каникулы начнутся 25 мая и продлятся до 1 сентября.

Также в рамках учебного года школьники ходили на каникулы:

осенние – с 24 по 30 октября 2022 года;

зимние – с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

весенние – с 27 марта по 2 апреля 2023 года;

У частных школ мог быть свой календарь. Иногда он существенно отличается от стандартного.

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Когда в Украине закончится учебный год 2023

Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.

Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.

Как подчеркнули в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.