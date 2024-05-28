Когда начнутся и сколько продлятся летние каникулы в школах в 2024 году
Источник:УП
Этот учебный год официально начался 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года. Однако даты каникул и последнего звонка каждая школа может устанавливать самостоятельно.
Все зависит также от ситуации с безопасностью в регионе. Когда начнутся летние каникулы в школах Украины в 2024 году, читайте дальше.
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Когда начнутся летние каникулы в школах Украины
В городских и областных департаментах образования рассказали, когда ученики пойдут на летние каникулы в 2024 году.
- Киев
В Киеве учебный год закончится 31 мая. А уже с июня ученики могут отдыхать от учебы. Все же в июне школьники еще могут догонять пропущенное во время учебы – но если в этом будет необходимость.
- Луцк
Ученики 533 школ Волынской области уйдут на каникулы 1 июня и будут отдыхать до 31 августа.
- Житомир
Последние звонки в большинстве школ Житомирской области состоятся 31 мая. Однако до 28 июня может продолжаться аттестация учеников и уроки, которые помогут преодолеть образовательные потери за год.
- Львов
В большинстве львовских школ летние каникулы стартуют в период с 1 по 10 июня. Продлятся они для всех учеников города до конца августа.
- Винница
В Винницкой области учебный год в школах также в основном закончится 31 мая. В июне могут еще проходить дополнительные занятия и консультации.
- Полтава
В большинстве общин Полтавской области летние каникулы начнутся 1 июня.
- Одесса
Этот учебный год в школах Одессы закончится 30 мая. Далее ученики уйдут на каникулы.
- Кропивницкий
В большинстве школ Кировоградской области обучение для учеников закончится 30 – 31 мая.
- Ивано-Франковск
Ученики Ивано-Франковских школ в основном будут учиться до 7 июня и уйдут на каникулы 10 июня. Ученики отдельных школ уйдут на каникулы с 3 июня.
- Черновцы
В 336 школах Черновицкой области летние каникулы начнутся в период с 30 мая по 10 июня.
- Хмельницкий
В Хмельницком обучение в школах завершится 31 мая. Далее будут летние каникулы.
- Черкассы
Ученики в Черкассах соберутся на праздник последнего звонка 31 мая. На следующий день уже могут отдыхать от учебы – вплоть до 31 августа.
- Николаев
Каникулы в Николаеве и области должны стартовать в июне. Завершатся в конце августа.
- Ровно
Ученики в Ровно на летние каникулы пойдут 1 июня.
- Днепр
Летние каникулы для школьников Днепра начнутся 1 июня.
- Запорожье
Образовательный процесс в Запорожье планируют закончить 1 июля. В июне в школах еще будут продолжаться дополнительные уроки и консультативные занятия.
- Харьков
В Харькове учебный год 2023 – 2024 завершится в конце мая. Летние каникулы продлятся до 1 сентября.
- Закарпатье
Последние звонки в части школ Закарпатской области состоятся 31 мая. Далее ученики уйдут на каникулы.
- Чернигов
Ученики большинства школ Черниговщины закончат учиться 30 – 31 мая и уйдут на летние каникулы.
- Тернополь
В большинстве школ Тернополя летние каникулы стартуют 1 июня и продлятся до 1 сентября.