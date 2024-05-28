Все зависит также от ситуации с безопасностью в регионе. Когда начнутся летние каникулы в школах Украины в 2024 году, читайте дальше.

Читайте Когда в школах разных городов Украины прозвучит последний звонок в 2024 году

Когда начнутся летние каникулы в школах Украины

В городских и областных департаментах образования рассказали, когда ученики пойдут на летние каникулы в 2024 году.

Киев

В Киеве учебный год закончится 31 мая. А уже с июня ученики могут отдыхать от учебы. Все же в июне школьники еще могут догонять пропущенное во время учебы – но если в этом будет необходимость.

Луцк

Ученики 533 школ Волынской области уйдут на каникулы 1 июня и будут отдыхать до 31 августа.

Житомир

Последние звонки в большинстве школ Житомирской области состоятся 31 мая. Однако до 28 июня может продолжаться аттестация учеников и уроки, которые помогут преодолеть образовательные потери за год.

Львов

В большинстве львовских школ летние каникулы стартуют в период с 1 по 10 июня. Продлятся они для всех учеников города до конца августа.

Винница

В Винницкой области учебный год в школах также в основном закончится 31 мая. В июне могут еще проходить дополнительные занятия и консультации.

Полтава

В большинстве общин Полтавской области летние каникулы начнутся 1 июня.

Одесса

Этот учебный год в школах Одессы закончится 30 мая. Далее ученики уйдут на каникулы.

Кропивницкий

В большинстве школ Кировоградской области обучение для учеников закончится 30 – 31 мая.

Ивано-Франковск

Ученики Ивано-Франковских школ в основном будут учиться до 7 июня и уйдут на каникулы 10 июня. Ученики отдельных школ уйдут на каникулы с 3 июня.

Черновцы

В 336 школах Черновицкой области летние каникулы начнутся в период с 30 мая по 10 июня.

Хмельницкий

В Хмельницком обучение в школах завершится 31 мая. Далее будут летние каникулы.

Черкассы

Ученики в Черкассах соберутся на праздник последнего звонка 31 мая. На следующий день уже могут отдыхать от учебы – вплоть до 31 августа.

Николаев

Каникулы в Николаеве и области должны стартовать в июне. Завершатся в конце августа.

Ровно

Ученики в Ровно на летние каникулы пойдут 1 июня.

Днепр

Летние каникулы для школьников Днепра начнутся 1 июня.

Запорожье

Образовательный процесс в Запорожье планируют закончить 1 июля. В июне в школах еще будут продолжаться дополнительные уроки и консультативные занятия.

Харьков

В Харькове учебный год 2023 – 2024 завершится в конце мая. Летние каникулы продлятся до 1 сентября.

Закарпатье

Последние звонки в части школ Закарпатской области состоятся 31 мая. Далее ученики уйдут на каникулы.

Чернигов

Ученики большинства школ Черниговщины закончат учиться 30 – 31 мая и уйдут на летние каникулы.

Тернополь

В большинстве школ Тернополя летние каникулы стартуют 1 июня и продлятся до 1 сентября.