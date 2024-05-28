Усе залежить також від безпекової ситуації у регіоні. Коли розпочнуться літні канікули в школах України у 2024 році, читайте далі.
Читайте Коли у школах різних міст України пролунає останній дзвоник у 2024 році
Коли розпочнуться літні канікули в школах України
У міських та обласних департаментах освіти розповіли, коли учні підуть на літні канікули у 2024 році.
- Київ
У Києві навчальний рік закінчиться 31 травня. А вже з червня учні можуть відпочивати від навчання. Все ж у червні школярі ще можуть наздоганяти пропущене під час навчання – але якщо в цьому буде потреба.
- Луцьк
Учні 533 шкіл Волинської області підуть на канікули 1 червня і відпочиватимуть до 31 серпня.
- Житомир
Останні дзвоники у більшості шкіл Житомирської області відбудуться 31 травня. Однак до 28 червня може тривати атестація учнів і уроки, які допоможуть подолати освітні втрати за рік.
- Львів
У більшості львівських шкіл літні канікули стартують у період з 1 по 10 червня. Триватимуть вони для всіх учнів міста до кінця серпня.
- Вінниця
На Вінниччині навчальний рік у школах також здебільшого закінчиться 31 травня. У червні можуть ще відбуватися додаткові заняття та консультації.
- Полтава
У більшості громад Полтавської області літні канікули розпочнуться 1 червня.
- Одеса
Цей навчальний рік у школах Одеси закінчиться 30 травня. Далі учні підуть на канікули.
- Кропивницький
У більшості шкіл Кіровоградської області навчання для учнів закінчиться 30 – 31 травня.
- Івано-Франківськ
Учні Івано-Франківських шкіл здебільшого вчитимуться до 7 червня і підуть на канікули 10 червня. Учні окремих шкіл підуть на канікули з 3 червня.
- Чернівці
У 336 школах Чернівецької області літні канікули розпочнуться у період з 30 травня до 10 червня.
- Хмельницький
У Хмельницькому навчання у школах завершиться 31 травня. Далі будуть літні канікули.
- Черкаси
Учні у Черкасах зберуться на свято останнього дзвоника 31 травня. Наступного дня вже можуть відпочивати від навчання – аж до 31 серпня.
- Миколаїв
Канікули у Миколаєві та області мають стартувати у червні. Завершаться у кінці серпня.
- Рівне
Учні у Рівному на літні канікули підуть 1 червня.
- Дніпро
Літні канікули для школярів Дніпра розпочнуться 1 червня.
- Запоріжжя
Освітній процес у Запоріжжі планують закінчити 1 липня. У червні в школах ще триватимуть додаткові уроки та консультативні заняття.
- Харків
У Харкові навчальний рік 2023 – 2024 завершиться у кінці травня. Літні канікули триватимуть до 1 вересня.
- Закарпаття
Останні дзвоники у частині шкіл Закарпатської області відбудуться 31 травня. Далі учні підуть на канікули.
- Чернігів
Учні більшості шкіл Чернігівщини закінчать навчатися 30 – 31 травня й підуть на літні канікули.
- Тернопіль
У більшості шкіл Тернополя літні канікули стартують 1 червня і триватимуть до 1 вересня.