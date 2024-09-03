Когда начинается учебный год 2024-2025 в школах Польши

В школах Польши отныне будет учиться еще больше учеников из Украины. Польские чиновники решили, что школьники из нашей страны должны учиться очно в местных учебных заведениях.

Такие изменения внедрили в жизнь с началом нового учебного года. А стартовал он в Польше 2 сентября 2024 года, отмечает Образование 24.

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Когда началось обучение в школах Польши

В 2024/2025 учебном году ученики и учителя будут учиться и работать до 27 июня 2025 года. Такова дата завершения образовательного процесса, как свидетельствуют данные обнародованного Министерством национального образования Польши календаря.

Заметим при этом, что дату начала нового школьного года определяет соответствующее распоряжение министра образования Польши. Согласно документу, обучение в школах стартует в первый рабочий день сентября. Если 1 сентября – выходной, учебный год начинается в ближайший понедельник.

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Так, в 2024 году 1 сентября "выпало" на воскресенье, поэтому ученики сели за парты 2 сентября, в понедельник.

В рамках этого учебного года в школах Польши также предусмотрели каникулы.