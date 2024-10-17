Ученики греются или мерзнут: когда в школах начинается отопительный сезон

В некоторых регионах Украины уже стартовал отопительный сезон. В других ждут, пока температура воздуха немного опустится.

Чиновники говорят, что в целом регионы в Украине готовы к зиме. Где уже подали тепло, в частности в учебные заведения, рассказывает Образование 24.

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В каких городах подали тепло в школы

Обычно отопительный сезон в Украине стартует в середине октября. Первыми получают тепло учреждения образования, культуры и медицины. Но в регионах могут корректировать подачу тепла в зависимости от температуры на улице.

Киев

В столице Украины 14 октября стартовал отопительный сезон для школ и других учреждений социальной сферы.

Житомир

В Житомире с 16 октября стартует отопительный сезон.

Черкассы

В Черкассах начали отопительный сезон в учебных заведениях с 14 октября.

Ужгород

В Ужгороде официально начался отопительный сезон для учреждений образования, культуры, социальной защиты населения и медучреждений 14 октября.

Днепр

Согласно проекту распоряжением мэра города Бориса Филатова, отопительный сезон в Днепре начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней опустится ниже +8°C. В приоритете – объекты социальной инфраструктуры.

Черновцы

Отопительный сезон в Черновцах уже начали, потому что на исполкоме получили запрос на подачу тепла от областного перинатального центра. Жители получат тепло позже.

Львов

11 октября в городе для нескольких учреждений, в частности медицинских, начали подачу тепла. К слову, по обращению руководителей учреждений "Львовтеплоэнерго" может подать тепло. В мэрии говорят: если школы, садики, больницы нуждаются в тепле, то могут присылать соответствующее обращение.

Чернигов

В городе 15 октября стартовал отопительный сезон. Тепло начали подавать в учреждения социальной инфраструктуры – образования и медицины.

Тернополь

Сады, школы и больницы города начали отапливать с 14 октября.

Ровно

Отопительный сезон в Ровно стартует с 17 октября.

Ивано-Франковск

С 17 октября в городе начинается отопительный сезон для учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы.

Винница

Для школ, садов, больниц и других бюджетных учреждений Винницкой громады с 14 октября стартовал отопительный сезон.

Заметим, что для жилых домов начнут отопительный сезон, когда среднесуточная температура достигнет отметки в 8 ° C и будет держаться на таком уровне не менее трех суток.

Обратите внимание! Раньше мы информировали о том, как школы готовят к зиме и будет ли обучение зимой в случае отсутствия света. Об этом читайте по ссылке.