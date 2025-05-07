Когда начинается вступительная кампания в Польше: не пропустили ли вы сроки

Совсем немного осталось до НМТ. Если кто-то из украинских абитуриентов выбрал польские учебные заведения для обучения, обратите внимание не упустили ли вы сроки.

Учебный год в Польше отличается от украинского, а потому и совсем другие сроки поступления в учебные заведения. 24 Канал рассказывает о сроках подачи документов, ссылаясь на ресурс StudyForYou.

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Когда поступление в учебные заведения в Польше

Ежегодно увеличивается количество украинских абитуриентов, которые хотят поступить в польские университеты. Речь идет о тех, кто выехал ранее в Польшу и тех, кто сейчас проживает в Украине.

Поступление в учебные заведения Польши осуществляется дважды в год – летом и зимой. Если абитуриент не успевает подать документы в летний период, то есть возможность поступить зимой.

Летний набор студентов стартует с 1 мая и заканчивается 28 августа . Однако, обратите внимание, некоторые вузы принимают документы только до середины июля. Обучение начинается с 1 октября.

студентов стартует с . Однако, обратите внимание, некоторые вузы принимают документы только до середины июля. Обучение начинается с 1 октября. Зимний набор проходит с 1 ноября по 28 февраля. Обучение в университете стартует с 1 марта.

Ресурсы, которые помогают абитуриентам с поступлением, советуют заранее подать заявку на выбранную специальность и своевременно подготовить пакет всех документов. Чтобы не пропустить важные дедлайны – следует регулярно мониторить сайты выбранных вами университетов.

Обычно сроки выглядят следующим образом:

Начало вступительной регистрации в польские вузы (открытие регистрационных платформ для подачи заявок на поступление): середина апреля – начало июня;

Окончание регистрационных процедур в государственных университетах на польскоязычные направления: начало – конец июля;

Окончание регистрационных процедур в государственных университетах на англоязычные направления: конец июля – середина августа;

Окончание регистрационных процедур в частные университеты на польскоязычные направления: конец июля – конец августа;

Окончание регистрационных процедур в частные университеты на англоязычные направления: конец июля – конец августа;

Кое-где, можно отправлять заявку в выбранный польский ВУЗ – с 1 сентября того года, который предшествует году поступления, то есть когда вы еще учитесь в 11 классе. Так вы будете уверены, что место на факультете, которое вас интересует, будет забронировано, и хватит времени для надлежащей подготовки.

Вступительная кампания прошлого года продемонстрировала, что многие польские университеты уже в апреле закрыли лимит мест для иностранцев на факультетах медицинского, экономического, технического направления (эта сфера пользуется наибольшим спросом среди украинцев).

Это объясняется как спросом на выбранную специальность, так и ограниченным количеством мест для студентов-иностранцев. Кроме того, немало частных вузов работают по принципу "кто первый подал заявку, того и место".

Заблаговременная подача документов гарантирует и места в общежитиях для студентов – здесь важна очередность подачи заявки и документов.

Как проходит регистрация в ВУЗе

Поступление в ВУЗ происходит в несколько шагов – от регистрации до подачи оригиналов документов.

Шаг 1. Регистрация на обучение, которая происходит в несколько этапов:

Подача онлайн заявки на обучение – регистрация в онлайн системе университета. В онлайн систему необходимо внести информацию о себе – данные паспорта, адрес регистрации, корреспонденционные данные, контактные данные и данные о законченном учебном заведении. Заполнение заявки можно исключительно на польском или английском языках. Если ВУЗ не имеет собственной системы онлайн регистрации, то в таком случае необходимо связаться с приемной комиссией для уточнения проведения регистрационного процесса.

В онлайн систему необходимо внести информацию о себе – данные паспорта, адрес регистрации, корреспонденционные данные, контактные данные и данные о законченном учебном заведении. Заполнение заявки можно исключительно на польском или английском языках. Если ВУЗ не имеет собственной системы онлайн регистрации, то в таком случае необходимо связаться с приемной комиссией для уточнения проведения регистрационного процесса. Оплата регистрационного сбора (opłata rejestracyjna). Это единовременная оплата за рассмотрение приемной комиссией документов абитуриента. Регистрационная оплата должна быть внесена по реквизитам поданным ВУЗом не позднее последнего дня регистрационного процесса. Если регистрационная оплата не была внесена или внесена с нарушением сроков то вступительная заявка абитуриента будет отменена. Стоимость регистрационной оплаты – разная, и зависит от выбранного учебного заведения и специальности (государственные университеты – от 85 PLN (20 EUR) до 200 EUR; частные университеты – от 80 EUR – 250 EUR). Важно знать, что стоимость регистрационного сбора не возвращается университетом при дальнейшем отказе от участия во вступительном процессе или отказа ВУЗа от зачисления на обучение.

Это единовременная оплата за рассмотрение приемной комиссией документов абитуриента. Регистрационная оплата должна быть внесена по реквизитам поданным ВУЗом не позднее последнего дня регистрационного процесса. Если регистрационная оплата не была внесена или внесена с нарушением сроков то вступительная заявка абитуриента будет отменена. Стоимость регистрационной оплаты – разная, и зависит от выбранного учебного заведения и специальности (государственные университеты – от 85 PLN (20 EUR) до 200 EUR; частные университеты – от 80 EUR – 250 EUR). Важно знать, что стоимость регистрационного сбора не возвращается университетом при дальнейшем отказе от участия во вступительном процессе или отказа ВУЗа от зачисления на обучение. Добавление в электронной системе сканированных копий документов. На данном этапе важно вовремя (согласно срокам) загрузить в онлайн систему сканкопии всех документов, которые требуются ВУЗом. Чаще всего это: электронное фото, сканкопия загранпаспорта, аттестат и приложение; присяжный или нотариальный перевод аттестата и приложения (государственные учебные заведения требуют в большинстве присяжный перевод, частные дают возможность и нотариальный. Абитуриенты из стран СНГ, кроме Украины и Беларуси обязаны подавать документы исключительно с присяжным переводом), сертификат, подтверждающий уровень знания польского (для польскоязычных направлений) и английского (для англоязычных направлений) языка, и другие документы, которые будут предусмотрены регистрационным процессом

Важно! При несвоевременном внесении документов в онлайн систему университет может отклонить вашу вступительную заявку.

Онлайн регистрация важна / Freepik

Шаг 2. Определение рейтинга или сдачи вступительного (творческого) экзамена.

Если все требования к регистрационному процессу были выполнены вовремя и поступление на вашу специальность не предусматривает вступительных экзаменов, то учебное заведение начинает рассмотрение регистрационных данных абитуриентов – от 3 до 14 дней. Определяется рейтинг абитуриента, а на него влияют оценки по выбранным предметам или общего среднего балла аттестата.

Если выбранная специальность предусматривает вступительные экзамены, то приемная комиссия будет формировать рейтинг абитуриентов на зачисление на основе результатов вступительного экзамена или оценивания портфолио и оценок по выбранным предметам или общего среднего балла аттестата.

Шаг 3. Подача оригиналов документов

После получения решения о зачислении необходимо подготовить оригиналы документов и подать в приемную комиссию, согласно указанным срокам.

Учтите – если вы поступаете в государственные учебные заведения, то желательно подготовить оригиналы документов, еще до решения о зачислении, поскольку на подачу оригиналов выделяют от 2 до 7 рабочих дней. В случае несвоевременной подачи оригиналов документов решение о зачислении могут отменить, а ваше место передать другому кандидату.

Большинство частных университетов дают возможность подать оригиналы документов по приезду на обучение, но для зачисления необходимо будет оплатить минимум семестровой стоимости обучения.

Сам учебный год в Польше длится 10 месяцев. Он состоит из двух семестров:

зимний (1 октября – 15 февраля),

весенний (1 марта – 20 июня),

две сессии, после каждого семестра.

Кроме того, есть и каникулы. В польских университетах есть рождественские каникулы (20 декабря – 2 января), семестровые (23 февраля – 1 марта), летние (20 июня – 1 октября). Летние каникулы студенты польских университетов, обычно, используют для обучения по обмену или для стажировки за рубежом.