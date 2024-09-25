Когда школьники в Черновцах уйдут на осенние каникулы
Источник:АСС
В Черновцах этой осенью ученики таки пойдут на осенние каникулы. Отдыхать от учебы будут около десяти дней, если учитывать выходные.
В управлении образования города уже определили даты каникул в школах. Стартует отдых учеников 26 октября.
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Когда будут осенние каникулы в школах Черновцов
Ученики не будут учиться до 3 ноября 2024 года включительно.
Такие даты выбрало большинство школ города.
Отметим, что в рамках этого учебного года педагогические советы могут самостоятельно определять сроки каникул для школьников. Как и то, переносить ли осенние каникулы на зиму.
К слову, накануне старта этого учебного года департамент образования и науки Черновицкой ОВА рекомендовал администрациям учебных заведений максимально использовать для обучения световой день и теплое время года.
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Будут ли осенние каникулы в школах Украины 2024
- В большинстве школ нашего государства в 2024 году запланировали осенние каникулы.
- Они будут длиться в основном неделю.
- Ученики будут отдыхать от учебы ориентировочно с 28 октября до 2 – 3 ноября 2024 года.
- Есть города, в которых не запланировали осенние каникулы в школах.