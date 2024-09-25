Когда школьники в Черновцах уйдут на осенние каникулы

25 сентября 2024, 22:07
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Автор: Мария Волошин

Источник:

АСС

В Черновцах этой осенью ученики таки пойдут на осенние каникулы. Отдыхать от учебы будут около десяти дней, если учитывать выходные.

В управлении образования города уже определили даты каникул в школах. Стартует отдых учеников 26 октября.

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Когда будут осенние каникулы в школах Черновцов

Ученики не будут учиться до 3 ноября 2024 года включительно.

Такие даты выбрало большинство школ города.

Отметим, что в рамках этого учебного года педагогические советы могут самостоятельно определять сроки каникул для школьников. Как и то, переносить ли осенние каникулы на зиму.

К слову, накануне старта этого учебного года департамент образования и науки Черновицкой ОВА рекомендовал администрациям учебных заведений максимально использовать для обучения световой день и теплое время года.

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Будут ли осенние каникулы в школах Украины 2024

  • В большинстве школ нашего государства в 2024 году запланировали осенние каникулы.
  • Они будут длиться в основном неделю.
  • Ученики будут отдыхать от учебы ориентировочно с 28 октября до 2 – 3 ноября 2024 года.
  • Есть города, в которых не запланировали осенние каникулы в школах.