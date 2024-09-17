Когда будут осенние каникулы в школах Киева в 2024 году: даты уже определили

В школах Киева осенью запланировали организовать каникулы для учеников. Они будут длиться неделю.

Точные даты назвал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский. При этом отмечал, что в этом учебном году столичным школам советуют организовать образовательный процесс максимально оффлайн.

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Когда будут осенние каникулы в школах Киева

Так, осенние каникулы в школах Киева продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Первый звонок для школьников столичных школ прозвучал 2 сентября.

Ранее городские власти предлагали учебным заведениям организовать первый семестр в пределах 2 сентября – 21 декабря 2024 года. А второй в течение 13 января – 30 мая 2025 года.

Мондриивский также отмечал, что безопасность в городе и другие факторы могут влиять на организацию образовательного процесса, поэтому возможна и корректировка структуры 2024/2025 учебного года.

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Будут ли осенние каникулы в школах Украины в 2024 году

Новый учебный год в школах Украины стартовал 2 сентября 2024 года.

Ученики будут учиться в его рамках официально до 30 июня 2025 года.

Минобразования Украины позволило школам самостоятельно определять даты каникул в рамках этого учебного года.

Так, учебные заведения могут и не отпускать учеников на отдых осенью, а организовать длинные каникулы зимой.

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