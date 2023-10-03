Когда будут осенние, зимние, весенние каникулы 2023 – 24 в школах Днепра
Источник:Наш город
Учеба в школах Днепра в рамках этого учебного года стартовала 1 сентября 2023 года. Дети будут обучаться до 30 мая 2024 года.
В этом учебном году предусмотрели осенние, зимние и весенние каникулы. Когда учащиеся в Днепре будут отдыхать от учебы, читайте дальше.
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Когда каникулы в школах Днепра 2023 – 24
Заместитель начальника отдела учебной работы управления образования департамента гуманитарной политики ДГС Людмила Кошман заявила, что даты отдыха школьников обсудили с директорами школ города.
- Осенью учащиеся в городе будут отдыхать в течение 30 октября – 7 ноября 2023 года.
- Зимой каникулы будут длиться две недели с 23 декабря 2023 по 7 января 2024 года.
- Весенние каникулы в школах Днепра запланированы на период с 25 по 31 марта 2024 года.
Однако чиновница подчеркнула: даты каникул могут меняться, ведь может измениться ситуация в стране.
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Будут ли в школах Украины долгосрочные каникулы
- В школах Украины могут ввести длительные каникулы, рассказывали в Минобразования.
- Однако это будет зависеть от ситуации в энергетике.
- Если будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или каждом регионе могут принять соответствующее решение и отправить учеников на большие каникулы.