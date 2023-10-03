Когда будут осенние, зимние, весенние каникулы 2023 – 24 в школах Днепра

Учеба в школах Днепра в рамках этого учебного года стартовала 1 сентября 2023 года. Дети будут обучаться до 30 мая 2024 года.

В этом учебном году предусмотрели осенние, зимние и весенние каникулы. Когда учащиеся в Днепре будут отдыхать от учебы, читайте дальше.

Смотрите также Осенние каникулы 2023 будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины

Когда каникулы в школах Днепра 2023 – 24

Заместитель начальника отдела учебной работы управления образования департамента гуманитарной политики ДГС Людмила Кошман заявила, что даты отдыха школьников обсудили с директорами школ города.

Осенью учащиеся в городе будут отдыхать в течение 30 октября – 7 ноября 2023 года.

Зимой каникулы будут длиться две недели с 23 декабря 2023 по 7 января 2024 года.

Весенние каникулы в школах Днепра запланированы на период с 25 по 31 марта 2024 года.

Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy

Однако чиновница подчеркнула: даты каникул могут меняться, ведь может измениться ситуация в стране.

Смотрите также Графики разные: сколько продлятся осенние каникулы в школах Украины

Будут ли в школах Украины долгосрочные каникулы