У межах цього навчального року передбачили також осінні, зимові та весняні канікули. Коли учні у Дніпрі відпочиватимуть від навчання, читайте далі.

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Коли канікули у школах Дніпра 2023 – 24

Заступниця начальника відділу навчальної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Людмила Кошман заявила, що дати відпочинку школярів обговорили із директорами шкіл міста.

Восени учні у місті відпочиватимуть протягом 30 жовтня – 7 листопада 2023 року.

Взимку канікули триватимуть два тижні з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року.

Весняні канікули у школах Дніпра запланували на період з 25 по 31 березня 2024 року.

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Однак чиновниця наголосила: дати канікул можуть змінюватися, адже може змінитися ситуація у країні.

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