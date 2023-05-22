Последний звонок в школах Черновцов и Кривого Рога: как и когда будет проходить праздник

В 2023 году последний звонок в школах Украины прозвучит в разные дни. Учебные заведения могут самостоятельно определять формат празднования.

Если у школы есть безопасное укрытие, последний звонок могут проводить вживую. Как и когда состоится праздник последнего звонка в Черновцах и Кривом Роге, читайте на 24 Канале.

Смотрите также Почему последний звонок в 2023 году прозвучит в школах Украины в разные дни

Когда последний звонок в Черновцах

В Черновцах школы самостоятельно решают, как отмечать последний звонок. Однако управление образования рекомендовало привлекать к торжествам только выпускников. При этом школа должна иметь укрытие, пишет Суспильное.

Как и в другие годы, рекомендуем отходить от пышных советских линеек, куда "сгоняют" весь учащийся и педагогический коллектив. Доходит до того, что ученики теряют сознание. Рекомендуем проводить миникампании в классных комнатах,

– рассказала глава городского управления образования Ирина Ткачук.

Например, 7 июня последний звонок будут праздновать в Черновицкой общеобразовательной школе №3. Мероприятие должно проходить в две смены и предусматривает вальс выпускников.

Важно Когда состоится праздник последнего звонка 2023 года в школах разных городов Украины

Когда последний звонок в Кривом Роге

В Кривом Роге школы также будут самостоятельно решать дату и формат проведения последнего звонка и выпускного, информирует krivbass.city. Формат зависит от наличия укрытий и количества мест в хранилищах каждой отдельной школы.

Дистанционное обучение – одна из лучших опций получить качественное образование в это непростое время. Возможность учиться по любому месту, авторские материалы и индивидуальный подход – все это предлагает "Оптима". Первая и самая большая дистанционная школа Украины приглашает родителей и школьников на бесплатный вебинар, который пройдет 13 июня. Не упустите возможность узнать об образовательных новинках для учеников 1 – 11 классов и преимуществах дистанционного обучения в современных реалиях.

В одной из школ Саксаганского района, например, для учеников проведут последние воспитательные часы. Выпускные будут организовывать для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов. Но они не будут проходить в одно время.

Такие решения могут быть приняты и в других школах Кривого Рога.