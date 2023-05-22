Якщо у школи є безпечне укриття, останній дзвоник можуть проводити наживо. Як і коли відбудеться свято останнього дзвоника у Чернівцях та Кривому Розі, читайте на 24 Каналі.

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Коли останній дзвоник у Чернівцях

У Чернівцях школи самостійно вирішують, як святкувати останній дзвоник. Однак управління освіти рекомендувало залучати до урочистостей лише випускників. При цьому школа має мати укриття, пише Суспільне.

Як і в інші роки, рекомендуємо відходити від пишних радянських лінійок, куди "зганяють" весь учнівський та педагогічний колектив. Доходить до того, що учні втрачають свідомість. Рекомендуємо проводити мінікампанії в класних кімнатах,

– розповіла очільниця міського управління освіти Ірина Ткачук.

До прикладу, 7 червня останній дзвоник святкуватимуть у Чернівецькій загальноосвітній школі №3. Захід має відбуватися у дві зміни та передбачає вальс випускників.

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Коли останній дзвоник у Кривому Розі

У Кривому Розі школи також самостійно вирішуватимуть дату та формат проведення останнього дзвоника і випускного, інформує krivbass.city. Формат залежатиме від наявності укриттів та кількості місць у сховищах кожної окремої школи.

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В одній зі шкіл Саксаганського району, наприклад, для учнів проведуть останні виховні години. Випускні організовуватимуть для учнів для випускників четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів. Але вони не відбуватимуться в один час.

Такі рішення можуть ухвалити і в інших школах Кривого Рогу.