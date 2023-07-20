Вступление на магистратуру 2023: когда сдавать тесты, экзамены, проходить собеседования

В Украине продолжается главный этап вступительной кампании на магистратуру в 2023 году. Чтобы стать магистрантами, абитуриенты должны сдать единый вступительный экзамен, единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание, или профессиональный экзамен или собеседование в ЗВО.

Регистрация для сдачи магистерских тестов продолжалась в течение 8 – 31 мая. Зарегистрированные участники получили в своем "Кабинет абитуриента" приглашение-пропуск. Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ продолжалась в течение 1 – 16 июля.

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Когда проходят магистерские тесты

Вступительные экзамены для поступления в магистратуру продолжаются двумя этапами:

основная сессия (с 23 июня по 21 июля);

дополнительная сессия (с 3 по 16 августа);

специальная сессия.

Специально организованная сессия ЕВИ состоится на платной основе в сроки, определенные Минобразования. Принять участие в ней смогут поступающие, желающие еще раз составить ЕВИ, или те, кто не регистрировался для участия в основной сессии.

Когда проходят собеседования

Индивидуальные устные собеседования в вузах вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕФОВ проходят в течение 17 – 28 июля.

Профессиональный экзамен для лиц, участвующих в конкурсном отборе исключительно на контракт, будет проходить с 31 июля по 18:00 14 августа.

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Как происходит поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: