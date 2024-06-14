Какие даты должны запомнить нынешние поступающие в магистратуру в этом году

В 2024 году поступающие в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен, или единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен, или профессиональный экзамен или собеседование в вузе.

В этом году для всех будущих магистров проведут единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Что должны знать абитуриенты о сроках вступительной кампании в магистратуру, читайте дальше.

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Какие сроки поступления в магистратуру 2024

Для поступления на специальности девяти отраслей знаний – "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", "Образование / Педагогика" (кроме "Физической культуры и спорта"), "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания" – нужно будет дополнительно сдать единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ).

Когда регистрация на вступительные экзамены

Регистрация для сдачи магистерских тестов в 2024 году продолжалась в течение 7 – 29 мая.

До 17 июня все зарегистрированные участники экзаменов получат на своей информационной странице "Кабинет абитуриента" приглашение-пропуск. Там будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ стартует 1 июля и заканчивается в 18:00 дня, предшествующего последнему дню завершения проведения соответствующих вступительных испытаний.

Когда сдавать магистерские тесты

Вступительные испытания будут проходить в рамках двух этапов:

основная сессия (с 24 июня по 15 июля);

дополнительная сессия (с 31 июля по 14 августа).

Сроки проведения собеседований

Индивидуальные устные собеседования в вузах вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕФВВ продлятся с 17 по 28 июля (включительно).

Профессиональный экзамен для лиц, которые участвуют в конкурсном отборе исключительно на контракт, будет происходить с 1 августа до 18:00 16 августа.

Какие сроки регистрации электронных кабинетов и приема документов

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка необходимых документов стартует 1 июля.

Подача заявлений для поступления начинается 1 августа и заканчивается в 18:00 22 августа.

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Коды зачисления магистров на бюджет

Рекомендации для зачисления по государственному заказу (на бюджет) предоставляют не позднее 24 августа.

Требования к зачислению (представление оригиналов документов) должны быть выполнены до 18:00 26 августа.

Приказ о зачислении на бюджет выдадут 27 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за средства целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на обучение на контракт, осуществляется не позднее 31 августа.

Регистрация и работа электронных кабинетов поступающих заканчивается 31 октября.

Когда зачисление магистров на контракт

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, которые поступают на места за средства физических и / или юридических лиц на открытые и фиксированные конкурсные предложения, осуществляется не ранее чем 28 августа.

Зачисление поступающих на обучение за средства физических и / или юридических лиц происходит не позднее 30 сентября.

Для поступления в магистратуру на контракт на основе степени бакалавра учебные заведения могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение за средства физических и юридических лиц в пределах 1 июля – 31 октября.

При этом используют результаты единого вступительного экзамена, или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в вузе.

ЗВО в Правилах приема могут предусматривать зачисление поступающих в магистратуру на контракт на основе степени магистра (образовательно-квалификационного уровня специалиста) в несколько этапов (в том числе до даты окончания приема документов) при условии зачисления таких поступающих до 31 октября 2024 года.