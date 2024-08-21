В Службе образовательного омбудсмена предлагают изменить сроки учебного года и каникул

В Службе образовательного омбудсмена предлагают предоставить общинам возможность самостоятельно определять продолжительность учебного года. Однако при этом учитывать мнение учителей и родителей учеников.

Так, по мнению Службы, законодательство в условиях войны должно быть гибким и предоставлять возможность общинам принимать гибкие решения в зависимости от ситуации в регионе. Все же неизменной предлагают оставить продолжительность обучения для выпускников, которые сдают НМТ или вступительные экзамены.

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Какой должна быть продолжительность учебного года

В Службе также отметили, что во время каникул усиливаются образовательные потери у учащихся. Поэтому можно сократить период летних каникул и ввести обучение в июне или августе.

Летом часть занятий там, где позволяет ситуация с безопасностью, можно проводить на улице, учебные программы выполнять в формате экскурсий, фестивальных программ, мастер-классов, спортивных соревнований, во время школьных лагерей,

– говорят в Службе образовательного омбудсмена.

В то же время акцентируют на заблаговременном информировании об изменениях родителей и учителей школ. Соответственно решение об изменении продолжительности учебного года следует принимать до января текущего года.

Отметим, что в соответствии с действующим Законом Украины "Об образовании", решение о продолжительности учебного года принимает правительство. Однако он должен составлять не менее 175 учебных дней.

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Какова ситуация в других странах

В Службе образовательного омбудсмена отметили, что в странах ЕС, США и Великобритании продолжительность учебного года и каникул у школьников отличается в зависимости от:

климата;

продолжительности светового дня;

культурных обычаев;

религиозных особенностей;

национальных праздников и тому подобное.

В целом продолжительность учебного года в странах колеблется от 160 до 200 учебных дней, а в июне и августе школьники могут учиться.

К слову, часть родителей в Украине – против такой инициативы. Некоторые же предлагают продолжать обучение в июне, а август оставить для каникул.