Нынешний учебный год в Украине стартовал 1 сентября 2023 года. Однако продлится он дольше обычного.

Дополнительное время предусмотрено для наверстания образовательных потерь, которые могут возникнуть, в частности, из-за блекаутов. Когда же в Украине закончится учебный год 2023 – 2024, подскажет 24 Канал.

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Когда в Украине закончится учебный год 2023 – 2024

Этот учебный год в Украине завершится 28 июня 2024 года. За его организацию в конкретном регионе отвечают на местах. Даже даты каникул в этом учебном году местные власти и директора школ могут устанавливать самостоятельно. Все зависит от ситуации безопасности в каждой области. По той же причине ученики учатся очно, онлайн или в рамках смешанной формы.

Когда школьные каникулы 2023 – 2024

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В Минобразования Украины недавно заявили, что министерство определяет только начало и конец учебного года. За организацию образовательного процесса отвечает руководство школы. В каждом регионе могут самостоятельно определять даты отдыха школьников.