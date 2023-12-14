Дети ждут: когда будут зимние каникулы в школах разных регионов и городов Украины

Большинство украинских школьников на Рождество в этом году уже будет отдыхать от учебы. Однако даты зимних каникул не совпадают в разных областях и даже городах.

Все потому, что в рамках учебного года школы могут самостоятельно составлять графики каникул. Когда будут зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024, рассказывает Образование 24.

Смотрите также Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда будут зимние каникулы 2023 – 2024 в школах Украины

Киев и область

В школах столицы Украины зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 года. Завершатся 7 января 2024 года. В учащихся первых классов будут еще дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.

В Киевской области школьники будут отдыхать в разные даты. Не будут учиться от 2 до 3 недель. В 45 общинах области зимние каникулы стартуют 25 декабря. Еще в 24 общинах – с 1 января 2024 года. В 341 школе области каникулы продлятся 2 недели, а в 286 – 3 недели.

Львов и область

Большинство учеников во Львове на зимние каникулы уходит с 25 декабря. Конкретные даты зимних каникул в школах города можно найти по ссылке.

Во Львовской области в большинстве школ зимние каникулы начнутся 23 – 25 декабря. Дети будут отдыхать от учебы до 7 или 14 января. В некоторых школах зимние каникулы стартуют 18 декабря.

Днепр

В Днепре зимние каникулы стартуют 23 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 года.

Харьков

Учащиеся в Харькове уйдут на каникулы 30 декабря 2023 года. На обучение вернутся 14 января 2024 года.

Хмельницкий

В 50 из 52 школ Хмельницкого зимние каникулы стартуют 25 декабря. Учащиеся двух школ пойдут отдыхать раньше. Дети не будут учиться две недели. Второй семестр в большинстве школ города стартует 8 января.

Ивано-Франковск

В школах Ивано-Франковска каникулы продлятся месяц. Начнутся 22 декабря и завершатся 26 января.

Смотрите также Кембриджская международная школа в Украине: здесь получают образование будущего

Луцк

Зимние каникулы в школах Луцка начнутся 25 декабря и продлятся до 8 января включительно.

Ровно

Учащиеся в Ровно пойдут отдыхать 22 декабря. Вернутся с зимних каникул 8 января.

Винница

Школьники в Виннице будут отдыхать 16 дней. Зимние каникулы в школах стартуют 23 декабря 2023 и продлятся до 8 января 2024 года.

Тернополь

Школьники в Тернополе идут на отдых зимой 13 декабря 2023 и не будут учиться до 7 января 2024 года.

Полтава

Зимние каникулы в школах Полтавы стартуют 23 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 включительно.

Кропивницкий

В 33 школах города каникулы зимой продлятся с 25 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. Остальные учебные заведения запланировали отдых учащихся на другие даты.

Мукачево

Каникулы в школах Мукачево продлятся месяц. Учащиеся не будут учиться с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 года.