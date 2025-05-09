Когда в школах Львова начнутся летние каникулы в 2025 году

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы городского управления развития образования Олеси Мандзюк ИА Дивись.info. Она напомнила, что школы имеют академическую автономию.

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Когда будут летние каникулы в школах Львова

Так, зависимости от продолжительности осенних, зимних и весенних каникул в учебных заведениях, школьники могут идти на летние в разное время.

В части школ города ученики завершают обучение 30 мая. В некоторых школах дети пойдут на каникулы в пределах 6 – 11 июня.

У нас есть три варианта завершения учебного года. Задача учебного заведения – вычитать программу. Все зависит от количества семестровых дней и каникул в течение учебного года,

– заявила чиновница.

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Будет ли звучать последний звонок во Львове

Чиновница также отметила, что во львовских школах уже давно не проводят торжественных линеек ко Дню последнего звонка.

Это могут быть какие-то торжества для выпускников 9 или 11 классов с вручением документов. Зато что-то более праздничное – для 4 классов,

– уточнила Мандзюк.

Все остальные классы, по ее словам, могут собраться на досуг: экскурсии, мастер-классы, хатаконы, лагеря для учеников младших классов. Каждая школа решает индивидуально.