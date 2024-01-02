Когда закончатся зимние каникулы в школах Киева и области

В большинстве школ Украины длятся зимние каникулы. Даты различаются в зависимости от региона и школы.

Дети при этом отдыхают от обучения не одинаковое количество дней. Когда закончатся зимние каникулы в школах Киева и Киевской области, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Киева 2024

Так, в школах украинской столицы зимние каникулы стартовали 23 декабря 2023 года. Дети отдыхают две недели.

На обучение они вернутся 8 января 2024 года.

Отметим также, что учащиеся первых классов будут отдыхать еще 19 – 25 февраля 2024 года.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В Киевской области ученики имеют разные графики каникул. Они зимой не учатся от 2 до 3 недель.

К примеру, в 45 общинах зимние каникулы начались 25 декабря 2023 года. Еще в 24 общинах – 1 января 2024 года. В 341 школе области каникулы продлятся 2 недели, а в 286 – 3 недели.