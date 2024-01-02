Когда учащиеся в Днепре вернутся с зимних каникул на обучение

Большинство украинских школьников находятся сейчас на зимних каникулах. На обучение дети в разных регионах нашего государства вернутся в разные даты.

Все потому, что школы могут самостоятельно определять даты отдыха учащихся. Главное, чтобы он в пределах года не превышал 30 дней.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Днепра 2024

Школьники в Днепре также находятся на зимних каникулах. Они стартовали 23 декабря 2023 года.

Учащиеся не будут учиться до 7 января 2024 года. Вернутся на обучение соответственно 8 января.

К слову, в те времена, когда школьники не учатся, городские библиотеки, музеи, театры и дома культуры предлагают ряд мероприятий для детей.

Сколько длятся зимние каникулы в школах Украины

Этой зимой школьники в разных регионах нашего государства отдыхают от учебы не в одно время.

Даты каникул отличаются в зависимости от региона.

Так, в рамках этого учебного года каждая школа имеет право сама решать, когда отправлять учащихся на каникулы.

В большинстве своем ученики этой зимы отдыхают от двух недель до месяца.

Продолжительность зимних каникул зависит от того, отдыхали ли дети осенью.