Усе тому, що школи можуть самостійно визначати дати відпочинку учнів. Головне, аби він у межах року не перевищував 30 днів.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Дніпра 2024

Школярі у Дніпрі також ще перебувають на зимових канікулах. Вони стартували 23 грудня 2023 року.

Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року. Повернуться на навчання відповідно 8 січня.

До слова, протягом того часу, коли школярі не вчаться, міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури пропонують низку заходів для дітей.

Скільки тривають зимові канікули у школах України

  • Цієї зими школярі у різних регіонах нашої держави відпочивають від навчання не в один час.
  • Дати канікул різняться залежно від регіону.
  • Так, у межах цього навчального року кожна школа має права сама вирішувати, коли відправляти учнів на канікули.
  • Здебільшого учні цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.
  • Тривалість зимових канікул залежить від того, чи відпочивали діти восени.