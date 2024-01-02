Усе тому, що школи можуть самостійно визначати дати відпочинку учнів. Головне, аби він у межах року не перевищував 30 днів.

Дивіться також Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та області

Коли закінчаться зимові канікули у школах Дніпра 2024

Школярі у Дніпрі також ще перебувають на зимових канікулах. Вони стартували 23 грудня 2023 року.

Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року. Повернуться на навчання відповідно 8 січня.

До слова, протягом того часу, коли школярі не вчаться, міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури пропонують низку заходів для дітей.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Скільки тривають зимові канікули у школах України