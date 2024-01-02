Все потому, что школы могут самостоятельно определять даты отдыха учащихся. Главное, чтобы он в пределах года не превышал 30 дней.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Днепра 2024
Школьники в Днепре также находятся на зимних каникулах. Они стартовали 23 декабря 2023 года.
Учащиеся не будут учиться до 7 января 2024 года. Вернутся на обучение соответственно 8 января.
К слову, в те времена, когда школьники не учатся, городские библиотеки, музеи, театры и дома культуры предлагают ряд мероприятий для детей.
Сколько длятся зимние каникулы в школах Украины
- Этой зимой школьники в разных регионах нашего государства отдыхают от учебы не в одно время.
- Даты каникул отличаются в зависимости от региона.
- Так, в рамках этого учебного года каждая школа имеет право сама решать, когда отправлять учащихся на каникулы.
- В большинстве своем ученики этой зимы отдыхают от двух недель до месяца.
- Продолжительность зимних каникул зависит от того, отдыхали ли дети осенью.