Все потому, что школы могут самостоятельно определять даты отдыха учащихся. Главное, чтобы он в пределах года не превышал 30 дней.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Днепра 2024

Школьники в Днепре также находятся на зимних каникулах. Они стартовали 23 декабря 2023 года.

Учащиеся не будут учиться до 7 января 2024 года. Вернутся на обучение соответственно 8 января.

К слову, в те времена, когда школьники не учатся, городские библиотеки, музеи, театры и дома культуры предлагают ряд мероприятий для детей.

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Сколько длятся зимние каникулы в школах Украины