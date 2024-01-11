Продолжаются месяц: когда закончатся зимние каникулы в школах Ивано-Франковска и Мукачево
11 января 2024, 20:34Читати новину українською
Большинство учеников в Украине уже вернулись на обучение после зимних каникул. Второй семестр для них начался 8 января 2024 года.
В основном этой зимой школьники в Украине отдыхают две или три недели. Однако в отдельных городах дети могут не учиться месяц, отмечает Образование 24.
Смотрите также Учащиеся уже учатся: в каких городах и регионах закончились зимние каникулы в школах
Когда закончатся зимние каникулы в школах Ивано-Франковска
Зимние каникулы в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска начались 23 декабря 2023 года.
Дети не будут учиться до 26 января 2024 года.
Когда ученики в Мукачево вернутся на учебу
Каникулы в школах Мукачево также продлятся месяц.
Учащиеся ушли отдыхать 23 декабря 2023 и не будут учиться до 21 января 2024 года.
Смотрите также Когда закончатся зимние каникулы в школах разных городов и областей Украины
Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины
- В рамках учебного года руководство школ может самостоятельно согласовывать графики каникул.
- Большинство учебных заведений претворили в жизнь такую опцию.
- Поэтому зимний отдых учащихся в разных регионах отличается.
- Этой зимой школьники в разных регионах Украины отдыхают в основном две-три недели.
- Однако в отдельных городах дети могут не учиться даже месяц.
- Это зависит от того, отдыхали ли они осенью.