Здебільшого цієї зими школярі в Україні відпочивають два або три тижні. Однак в окремих містах діти можуть не вчитися аж місяць, зазначає Освіта 24.
Дивіться також Учні вже навчаються: у яких містах та регіонах закінчилися зимові канікули у школах
Коли закінчаться зимові канікули у школах Івано-Франківська
Зимові канікули у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська розпочалися 23 грудня 2023 року.
Діти не вчитимуться до 26 січня 2024 року.
Коли учні у Мукачеві повернуться на навчання
Канікули у школах Мукачева також триватимуть місяць.
Учні пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 21 січня 2024 року.
Дивіться також Коли закінчаться зимові канікули у школах різних міст і областей України
Коли закінчаться зимові канікули у школах України
- У межах цього навчального року керівництво шкіл може самостійно погоджувати графіки канікул.
- Більшість навчальних закладів втілили у життя таку опцію.
- Тому зимовий відпочинок учнів у різних регіонах відрізняється.
- Цієї зими школярі у різних регіонах України відпочивають здебільшого два-три тижні.
- Однак в окремих містах діти можуть не вчитися навіть місяць.
- Це залежить від того, чи відпочивали вони восени.