Здебільшого цієї зими школярі в Україні відпочивають два або три тижні. Однак в окремих містах діти можуть не вчитися аж місяць, зазначає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Івано-Франківська

Зимові канікули у школах, ліцеях та гімназіях Івано-Франківська розпочалися 23 грудня 2023 року.

Діти не вчитимуться до 26 січня 2024 року.

Коли учні у Мукачеві повернуться на навчання

Канікули у школах Мукачева також триватимуть місяць.

Учні пішли відпочивати 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 21 січня 2024 року.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах України

  • У межах цього навчального року керівництво шкіл може самостійно погоджувати графіки канікул.
  • Більшість навчальних закладів втілили у життя таку опцію.
  • Тому зимовий відпочинок учнів у різних регіонах відрізняється.
  • Цієї зими школярі у різних регіонах України відпочивають здебільшого два-три тижні.
  • Однак в окремих містах діти можуть не вчитися навіть місяць.
  • Це залежить від того, чи відпочивали вони восени.